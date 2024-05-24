小水盟拜會水利署及能源署 激勵河川小水力發電

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自從去年（2023年）經濟部水利署公布台灣河川的47處可開發小水力發電的潛力點之後，經濟部能源署也與水利署共同合作，努力推動河川小水力能的開發。

5月22日，台灣小水力綠能產業聯盟邀請日本小水力專家-小林久教授理事及渡部昭心董事部長來台參加「2024河川小水力綠能發展研討會」，更形成帶動政府及民間推動河川小水力發電的新力量。

小水盟理事長洪正中表示，洪申翰立委去年5月在審查「再生能源發展條例」條文修正案時，除了同意其中第三條第一項第3款「小水力發電」的定義，自原來只在圳道之既有水利設施來從事小水力發電的狹窄定義下，修正擴大範圍到水道（河川等）+圳路（農水系統）+管渠（自來水系統+污水排放系統），讓小水力發電的著力點增加千百倍，小水盟樂見此修正方向，可加速增加小水力綠能的發電量。但審查過程洪委員更提修正附帶決議，要能源署研訂相關子法來兼顧河川生態，免遭小水力發電所帶來生態的危害。

洪正中指出，台灣近20年來沒有河川小水力發電的經驗，而日本卻在近10年發展出「離河、引水、管流型發電」的新技術，不但發電量大，而且容易做到兼顧生態環保，普遍受民眾的接受。小水盟去年二次參訪日本九州6座河川小水力發電廠的其中二座，確實就是日本政府大力推動的河川發電模式。

基於此，小水盟自告奮勇的向洪申翰立委表達願意舉辦台日河川小水力綠能發展交流會議及研討會，第一時間先邀「中華民國水利技師公會全國聯合會」共同籌備，更邀日本全水協的小林久教授理事、歷史悠久有64年小水力發電歷史的三峰川電力株式会社的渡部昭心部長，來台說明日本推動河川小水力發電的工法、模式及地方社區溝通工作方式。

5/22研討會之前，小水盟先在5/20安排日本專家拜會台灣經濟部水利署及能源署，此二機關係共同推動台灣河川的小水力發電，正如日本的國土交通省河川局，以及產業經濟省所扮演共同推動的角色。小水盟期盼透過這次台日專家與政府主管機關的面對面技術交流，以及研討會上產、官、學各界的熱烈討論，達到激勵台灣企業投入河川小水力發電的開發目的，讓小水力發電扮演更重要的再生能源發展角色。（小水盟秘書處04-23216631）