《國際政治》解放軍機第2天軍演掛實彈 台灣政府高分貝譴責

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】中國大陸央視24日報導，解放軍在為期兩天針對台灣的軍演中，進行3D虛擬動畫打擊，並出動攜帶實彈的轟炸機。美國海軍第7艦隊指出，正在關注印太地區所有活動，並會非常認真地承擔阻止該區受侵略的責任。

大陸官媒新華社也報導，此次被稱為聯合利劍-2024A的演習，島鏈內外一體聯動，檢驗聯合奪權、聯合打擊、要域占控能力。毀台獨支撐柱，擊台獨大本營，斷台獨輸血管，並發布多軍種聯合打擊3D虛擬動畫。

在賴清德520才新上任3天後，大陸解放軍就在台灣海峽以及中國大陸南部沿海地區，實施困島軍演。有位台灣官員指出，這次軍演也包括模擬轟炸外國船隻。同時，台灣政府也高分貝譴責中國大陸的行為。

台灣有位國安高層向路透社說，有幾架解放軍的轟炸機，在台灣與菲律賓之間的巴士海峽東部附近，對外國船隻進行模擬攻擊，練習如何奪取第一島鏈以西地區的完全控制權。

同時，這位台灣高官也表示，幾艘中國大陸的海警船，還在台灣東海岸進行了類似騷擾的演練，包括模擬檢查民用船隻等。但大陸海警認為，24日在台灣以東海域的執法演習，重點是核查識別、警告以及驅逐等多方面訓練。

解放軍戰區司令部，24日在自己微信社交媒體帳戶上，播放一段動畫視頻，呈現導彈從地面、空中和海上全面向台灣發射，然後導彈也擊中台北、高雄以及花蓮等城市。央視報導，中國大陸使用幾10枚導彈攻擊台灣，並進行模擬導彈攻擊。這個動畫的片尾使用繁體字寫著：殺掉獨立的神聖武器（sacred weapons to kill independence）。

台灣軍隊已動員並監視和追蹤解放軍，台灣國防部24日也公布掛有實彈的F-16戰機空中巡邏的畫片。同時，也展示參與演習的中國大陸海警船，以及解放軍056型導彈護衛艦的照片，但沒有說明具體的拍攝地點。