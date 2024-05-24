AI兩年內打趴人類？百度CEO噴4字打臉馬斯克

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】中國科技巨頭百度執行長李彥宏表示，比人類更聰明的人工智慧（AI）還需要10年以上才會問世，儘管特斯拉執行長馬斯克此前鐵口直斷稱AGI很快就會出現。

AGI是artificial general intelligence（通用人工智慧）的簡寫，指的是具備與人類同等智慧或超越人類智慧的AI技術。

特斯拉老闆馬斯克今年稍早前曾表示，AGI可能會在2026年現身。OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）在1月時表示，可能很快就會開發出AGI。

百度是中國領先的AI公司之一，其執行長李彥宏在巴黎舉辦的VivaTech 2024上表示，這說法「不切實際」。

VivaTech是歐洲規模最大的科技新創展，谷歌（Google）、微軟、IBM、三星、特斯拉等科技大廠高層及法國總統馬克宏都出席這場盛會，而李彥宏則是唯一出席的中國企業高層。

李彥宏表示，AGI還需要幾年時間才會實現。現在有很多人在談論AGI，他們說可能只要再兩年就會有AGI、有人說可能再5年，但我認為還要10年以上。根據定義，AGI是電腦或AI可以像人類一樣聰明，或者有時比人類聰明。我們希望AI像人類一樣聰明，然而當今最強大的模型距離這個期望仍非常遙遠。要如何讓AI達到這樣的智慧水準？我們並不知道。

他呼籲應加快AI發展，「我擔心的是AI技術進步得不夠快。每個人都對過去這幾年科技發展的速度感到震驚，但對我來說，它仍然不夠快，速度太慢了」。

百度在去年推出其ChatGPT式的聊天機器人「文心一言」（Ernie）。和美國同業一樣，百度、阿里巴巴和騰訊等中國企業也正在大力投資自家的AI模型。

李彥宏表示，在美國和在中國開發AI技術有很大的差異。在美國和歐洲，公司聚焦於推出「最強大、最尖端的基礎模型」，而在中國，重點則放在AI技術的應用。

他表示，目前AI還沒有出現「殺手級應用」，在當前的行動世代，你有Instagram、YouTube、TikTok等應用程式，其每日活躍用戶數從數億到10億不等，但在AI原生App方面，我們還沒有看到這種情況，我們在美國沒有看到，在中國也沒有看到，我們在歐洲也看不到。AI原生App的正確形態是什麼？什麼樣的AI原生App能突破1億用戶大關？