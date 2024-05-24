《光電股》富采2子公司董總輪調 加速推動One Ennostar

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【時報記者葉時安台北報導】富采(3714)周五股東會，公司宣布重要的高階人事安排，已經董事會決議，旗下子公司晶電總經理范進雍與隆達總經理唐修穆先生職務將進行輪調，配合集團高階主管職務輪調，加速推動One Ennostar集團整合與融合，自2024年7月1日起，唐修穆將擔任晶電董總，范進雍則擔任隆達董總。此外，張博儀自即日起將卸任富采財務長暨發言人一職，並由劉興嘉接任。

富采於彭(又又)浪董事長領導下，積極推動One Ennostar集團的變革轉型，從經營策略、組織融合及人才培育等多方面同時推進。透過此次高階主管的輪調，藉由高階管理者的長才與經驗，開創新的思維與視野，上下游合作將更為緊密，可加速推進富采「3+1長期發展策略」，使集團於車用、先進顯示、智能感測三大應用領域與新興市場的技術和產品布局更為完善。

此外，集團於2023年底成立「人才發展委員會」，主要任務緊扣集團人才的永續發展，培育人才以提升能力，活化人才使組織更有活力地應對瞬息萬變的大環境。透過此次高階主管的職務輪調安排，范進雍與唐修穆能夠延伸原有的專業領域，在不同市場應用、技術發展、營運規畫、策略和執行都能有更完整的整合歷練。

范進雍擁有光電產業完整的管理經歷，曾擔任生產、物流管理、品質、行銷業務管理等重要職務，在擔任晶電高階主管期間更引領晶電揮別過去LED產業的削價競爭，不僅積極優化產品組合，更匯聚母集團富采控股的資源，前瞻部署次世代顯示技術Micro LED，在先進顯示、智能感測、車用等領域皆與客戶共同研發具市場性的應用產品。

唐修穆熟悉LED磊晶與晶粒技術及製造領域，在隆達任職期間更負責智能化供應鏈推動、上下游資源整合、前瞻技術開發、背光產品事業、大陸廠區建設及營運等重要任務，對製程研發、生產和供應鏈管理、業務和營運等領域皆積累了豐富的領導經驗。過去幾年，更在集團重點發展3+1的車用領域上，領導團隊具體導入歐美主要客戶的光電模組重要專案。

本次董事會通過聘任劉興嘉接任財務長暨發言人一職，劉興嘉擁有近30年光電產業及海外財務管理各領域經驗。