寧可小不要老？「客廳沒有車庫大」也甘願…「新屋、中古」價差一目了然

現在年輕人買房大都偏向全新的房子，不過也不少人礙於預算考量，寧可選擇價格相對親民的中古屋。日前一名網友分享，「最近在桃園買了人生第一間房，觀察這幾年的預售案，總感覺以前的房子，建商是想著蓋出「好房子、好格局才好賣」，但現在都為了壓低總價，因此房子越蓋越小，老屋空間大、格局正常，但就是屋齡偏舊，現今銀彈有限，最後還是敗給新房的誘惑，買了小2房，客廳還沒有老家車庫大，真是欲哭無淚，為了新只能犧牲空間，有人想法跟我一樣嗎？寧願選全新小房而捨棄中古大房？」

文章曝光後，掀起不少網友共鳴，「要顧到機能、又要顧到格局，還要顧坪數，就是錢的問題，但如果只能選一個，當然就是地段」、「不同年紀選擇會不同，現在年輕人自住一定是選新小房，不會選中古的」、「如果我有坪數上需求限制，小房自然不會是我的考慮，如果有價錢或是地理位置上的限制，那房子再小也比沒房強」、「我的訴求就是不會離開市中心，因為老年時，飲食、娛樂、生活及就醫都要講求方便」、「少子、老齡化是趨勢，人口集中都市是趨勢，高通膨、高物價是趨勢，退休了如果還想繼續住在都市享受醫療與交通就知道如何選擇了」、「我會選結構穩健的中古屋來裝潢，空間大住起來舒適跟新的一樣！笨蛋才住小又貴，管理費又高的新房」。

消基會董事暨房委會委員張欣民表示，小宅化已是一條不可逆的不歸路，但這一市場大趨勢並非單一高房價因素所造成，而是很複雜的社會及市場現象所形塑出來的。張欣民指出，小宅化的促成包含「房價高漲，縮小購屋面積因應」、「家庭結構越來越小」、「年輕人不婚不生」、「兩代不同堂時代來臨」、「離婚率居高不下」、「都會化租屋需求強」、「高齡化社會換無障礙小宅之需求」等因素。也就是說，高房價顯然只是其中之一，因此即使真的有一天房價做了一些修正，小宅化的市場現象恐難以改變。

不過，屋齡差距直接影響房價是不爭事實，以桃園房市舉例，從桃園市不動產交易e指通2023年的統計觀察，13個行政區中，屋齡五年以上中古大樓，與屋齡五年以下新大樓平均每戶交易單價顯示，有高達3個行政區的新屋與中古屋單價落差達10萬元以上。而價差最大的是蘆竹區，五年以上中古大樓每戶平均交易單價為26.7萬元，五年以下大樓則為40.5萬元，單價落差達13.8萬元，若以30坪住宅來看，總價差異超過400萬；其次是中壢區，平均每戶交易單價差13.3萬元，第三名則是桃園區的11.7萬元，顯示越是傳統房市熱區，新大樓與中古大樓的價差越明顯。