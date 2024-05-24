畫下母親抗癌後笑靨 《重生》獲癌症希望基金會比賽首獎

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今年22歲的仟沛，2年多前得知媽媽罹癌後陷入了悲傷，但某天她隨手拍下媽媽工作時笑臉，竟是如此燦爛耀眼，因此繪製成作品，並取名為《再生》，獲得癌症希望基金會「彩繪希望」繪畫比賽親友組首獎。

癌症蟬聯41年國人十大死因之首。癌症希望基金會董事靳秀麗表示，癌症不是絕症，但在治療過程中的痛苦和擔心恐懼，可能影響癌友的信心和治療效果，因此心理支持是非常重要。癌症希望基金會參考國外經驗，自2006年起舉辦「彩繪希望」比賽，透過繪畫帶給病友心理上的調適，也透過畫筆表現抗癌歷程，並在畫作中看到病友和家屬的希望。

獲得病患親友組首獎的張仟沛，大學三年級時得知媽媽罹癌，每天以淚洗面，家中經濟也陷入危機。面對媽媽罹癌的家庭劇變，仟沛2022年獲得「癌友家庭大專子女獎助學金計畫」支持，透過心理諮商師引導，讓她可以釋放情緒，更加認識了自己，也更能接受媽媽罹癌這件事。

仟沛說，媽媽接受手術和化療後，目前重回日常生活；過去媽媽擺攤做生意，還身兼多職，可能積勞成疾，在完成癌症治療後，開了一間麵店。某天她看到媽媽工作時的燦爛笑容，隨手拍了下來，因此誕生《再生》這幅畫作，藉由潑墨效果的反轉，傳達浴火重生的意義，希望能鼓勵每位癌症患者，再次擁有勇氣和希望。

第10屆癌症希望基金會「彩繪希望」繪畫比賽總計168件作品參賽，其中31幅作品脫穎而出。得獎作品將在10間醫院巡迴展覽，希望鼓勵抗癌路上的同行夥伴，更有力量繼續前行。