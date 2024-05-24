知名水產行遭爆海膽重金屬超標、竄改日期 澎湖衛生局出手了

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澎湖知名水產行遭離職的前員工網路爆料，指稱重新包裝重金屬超標需要銷毀的進口海膽魚目混珠當澎湖海膽來販售，還會竄改有效期限，將過期產品開團訂購。由於該水產行去年販賣的馬糞海膽曾被檢出含有重金屬，早被衛生機關盯上有拿境外水產品魚目混珠之嫌，因此即使未接獲報案，昨（23）日仍主動兵分多路出擊查察，同時派出政風會同。

據了解，澎縣衛生局昨下午同步針對業者的2處倉儲、2處門市和3餐廳主動稽查結果，分別發現多項產品未標示日期或標示不清，已要求該項產品暫時不得販賣，並針對有重金屬疑慮的海膽產品取樣送驗。

而除了根據進貨單來比對是否過期外，食安人員同時認為冷凍庫內部分產品有必要進一步追查而在今天溯源，到西嶼兩家代工蝦餅及花枝丸的工廠查察，結果將於近日公布。

自稱是該水產行的前員工，在爆料公社等臉書多處社群匿名爆料，指控該水產行將重金屬超標得要銷毀的海鮮，更改產地標籤後重新上架，還將冷凍庫存放許久的產品開團販售，客人下單後才貼上日期出貨，甚至使用進口貨混充澎湖在地貨，產品不只海膽還有各類魚蝦，甚至也有XO醬。

澎湖縣政府衛生局昨日獲悉後，隨即派員主動突擊該水產商的多處倉庫與門市，原本業者還避不出面不願配合，但在稽查人員曉以大義後，同意配合食檢人員稽查。

對於指控，業者澄清說，是爆料員工因為薪資問題挾怨報復，才在網路上帶風向惡意抹黑，意圖毀他商譽，因此已洽請律師收集證據提告中。他強調，過去有問題的海膽早已全數銷毀，而產品只要即期就會先處理掉，根本不會有重新販售的問題，且有各漁船提供的貨品收據，可以證明絕對是澎湖本土產的魚貨，至於消費者買到過期食品，應是商品倉管疏失，將檢討處理流程，建立標準處理程序。

業者說，非常配合衛生局調查，來還清白，也要前員工有食安問題應該直接報衛生局，有勞資糾紛該找勞工局，而非一直放話帶風向。