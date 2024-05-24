2024世界廚藝大賽 育達科大師生勇奪多項殊榮

馬來西亞柔佛州政府舉辦「2024 WORLD CHEF CHAMPIONSHIP（世界廚師國際大賽）」吸引了來自全球各地的廚師參賽，包括馬來西亞、新加坡、泰國、印尼、菲律賓、捷克、越南、台灣、韓國、香港、澳門、中國、加拿大、美國、澳大利亞、紐西蘭、印度等國家和地區，共計1,790位國際廚師參與此次競賽；育達科大餐旅經營系6名師生榮獲特金3面、金牌5面、銀牌6面及2024國際名廚獎牌乙面，勇奪大賽多項殊榮。

這場由馬來西亞柔佛州政府、大馬廚師烹飪協會與國際「WCC WORLD CHEFS CUISINE」共同主辦的賽事共分為冷、熱食九大類，包含十九個比賽系列和184個比賽項目。值得一提的是，繼2023年締造了健力士世界紀錄的“最多份量炒粿條項目”後，今年比賽再度創下了比賽項目數量和最多參賽者數量的國家紀錄。比賽項目涵蓋料理靜態展示、現場烹飪比賽、烘焙現場比賽（包括鮮奶油、奶油霜、西式甜點、結婚蛋糕等）、烘焙展示（麵包工藝、翻糖工藝、杏仁膏工藝、拉糖工藝、巧克力工藝、結婚蛋糕裝飾、糖花裝飾）、經典調酒、創意調酒比賽、咖啡拉花比賽、餐桌擺設、創意精緻水果盤及蔬果雕刻等項目。

育達科技大學餐旅經營系在陳慶麟老師的帶領下參加了本次國際賽事，師生們與來自不同國家的廚師交流學習，共同成長；在比賽第一天，在創意精緻水果盤、健康麵包和聖誕餅乾展示類別中獲得了2面金牌和5面銀牌的優異成績，在接下來的高難度現場烹飪項目中，畢業於大甲高工機械科的學生楊珽喻展現出嫻熟的技藝和創造力，以「蚵仔煎」獲得台灣街邊美食（Taiwan Street Hawker Food）項目的特金獎，自由式素食烹飪（Free Style Vegetarian Hot Cooking）獲金牌，加上創意精緻水果盤的金牌，個人共獲得1特金2金牌的榮譽。

畢業於竹南高中普通科的學生黃廷崴在中餐現代主菜現烹雞肉項目（Chinese Modern Main Course: Chicken）中獲得特金獎，在義大利麵挑戰（Pasta Challenge）中獲得金牌，加上創意精緻水果盤的銀牌，個人共獲得1特金1金牌1銀牌。畢業於關西高中普通科的學生郭名峻以「鳳梨蝦球」獲得台灣街邊美食項目的金牌，加上創意精緻水果盤的銀牌，個人共獲得1金牌1銀牌。

畢業於苗栗農工的學生洪建鵬在健康麵包展示類（Health Bread: Display）中獲得金牌，加上創意精緻水果盤的銀牌，個人共獲得1金牌1銀牌。畢業於君毅高中餐飲科的學生張瑜宣在聖誕餅乾展示品（Christmas Cookies Showpiece）項目中獲得銀牌，加上創意精緻水果盤的銀牌，個人共獲得2銀牌。

這場比賽中，團隊指導老師餐旅經營系陳慶麟也參與其中，個人以中餐現代主菜現烹羊肉項目（Chinese Modern Main Course: Lamb）表現出色，以台灣道地沙茶作為靈感來源，與來自中國地區眾多優秀廚師同場競技，在比賽中獲得最高分並摘得特金牌殊榮。此外，在現烹西餐牛扒的比賽中，更獲得銀牌肯定。陳慶麟老師在比賽現場表現出色，更獲得大會的肯定，並獲頒世界名廚的榮耀肯定。

育達科技大學校長吳菊特別強調，餐旅經營系在本次比賽中取得了豐碩成果，展現了學校對教育的用心與堅持。餐旅經營系的教師團隊，在系主任張馨芸的領導下，不斷提升專業素養，贏得了廣泛的讚譽。這份榮耀不僅屬於個人，也為系上和學校增添光輝。這次比賽的成績再次凸顯了系上對卓越專業技能的堅持，這是教學理念中不可或缺的一部分。餐旅系將持續努力，提供更優質的教育，培養更多專業人才，為餐旅業注入新的活力。