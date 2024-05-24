公寓也逃不過！北市房價漲幅全都露　「這區」買氣竟暴增5成

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台北市地政局公布最近一期（113年2月）實價登錄交易件數751件，較1月增幅1.49％；交易總額196.58億元，較1月減幅1.61％；住宅價格指數122.25，較1月上升1.43％。

交易量及總額分析

113年2月實價登錄量價動態，全市交易量共751件，較1月740件增加11件，增幅1.49％，較前一年同期707件，增幅6.22％；交易總額為196.58億元，較1月199.80億元減少3.22億元，減幅1.61％，較前一年同期157.82億元，增幅4.56％。

各行政區2月交易量6區增加、3區持平、3區減少，增幅最大前三名分別為士林區、北投區、南港區，較1月分別增加52.50％、43.86％、16.00％；減幅最大為信義區，較1月減少41.18％。

各行政區交易總額依序由中山區34.22億元、大安區30.12億元及內湖區24.70億元位居前3名；總額最少為大同區，僅7.32億元，總額最高的中山區與最低的大同區，差約3.67倍。交易總額增幅最大為中山區，較1月增加37.60％；減幅最大為南港區，較1月減少44.91％。

住宅價格指數分析

113年2月全市住宅價格指數122.25，較1月120.53上升1.43％，較前一年同期115.21上升6.11％；標準住宅總價1,937萬元，標準住宅單價每坪61.68萬元。

大樓住宅價格指數128.96，較1月126.83上升1.68％；公寓住宅價格指數114.25，較1月113.23上升0.90％；小宅住宅價格指數117.56，較1月115.65上升1.65％。

觀察全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢皆為上漲。