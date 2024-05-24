《金融》資金淨匯出 4月M1B、M2年增率雙降 分別為4.94%、6.06%

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】央行今公布4月金融情勢，M1B及M2年增率分別下降為4.94%及6.06%，主要係資金淨匯出。累計本年1至4月M1B及M2平均年增率分別為4.59%及5.81%。

4月底全體貨幣機構放款與投資月增率（以成本計價）為0.59%；年增率由上月底之7.31%上升為7.60%，主要係因銀行對民間部門及公營事業債權成長上升。若包括人壽保險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列之催收款及轉銷呆帳金額，則調整後全體金融機構放款與投資年增率為6.46%，高於上月底之6.42%。