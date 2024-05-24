台中裕元花園酒店首推全台獨家【青花椒牛三寶粽】

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台中裕元花園酒店2024祭出三款端粽禮盒，凡溝買端粽禮盒即贈送可重複利用的保冷袋做為禮盒外包裝，落實環保減碳為地球盡一分心力的理念；另準備鹿港傳統手作香包代表世代情感傳遞與祝福的美好。

迎接2024年最後一個連假以及端午送禮市場，台中裕元花園酒店祭出三款端粽禮盒，包含才預購開賣即熱銷上百組的【龍犇】青花椒牛三寶粽禮盒，還有葷、素、甜、鹹一次滿足的【孟夏】禮盒，以及養生香椿素粽與紅糖麻糬紫薯Q粽二款組成的素食【蒲月】禮盒。

台中裕元花園酒店五星主廚以食材品質安心為首要加以創新研發五款口味，首推全台獨家【青花椒牛三寶粽】，嚴選澳洲牛筋、牛腩、牛肚，以流傳五代的獨門秘醬滷至完全入味，結合青花椒的濃郁椒香提升味蕾層次，盡情享受鮮麻椒香。經典不敗【古早味珠貝粽】，完美詮釋媽媽的傳統好手藝。海陸雙拼【干貝八寶粽】，每一口都能感受到鮮味爆擊的味覺饗宴。素食與健康主義者，推薦全素【養生香椿素粽】，內鑲厚實香菇與豆皮等食材，餡料豐富美味。蛋奶素的【紅糖麻糬紫薯Q粽】，選用口感綿密的台農57號地瓜，再加入青梅平衡整體酸甜風味且不失清爽，口感層次豐富。

除此之外，裕元花園酒店今年設計可重複利用的保冷袋做為禮盒外包裝，秉持落實環保減碳為地球盡一分心力的理念。台中裕元花園酒店行銷傳播部經理杜岳修表示，今年以「獨家口味、經典必吃、一次滿足」做為搶攻端午送禮市場的策略主軸，製程全程由飯店廚藝團隊層層把關，只為提供顧客極盡安心的品質保證，預估2024年端午檔期業績較去年可成長一成。

裕元花園酒店2024三款端粽禮盒包含【孟夏禮盒】內含青花椒牛三寶粽、紅糖麻糬紫薯Q粽、養生香椿素粽、古早味珠貝粽、干貝八寶粽，五種口味各一入，早鳥預購優惠1,280元。【龍犇禮盒】內含青花椒牛三寶粽五入，預購優惠1,480元。【蒲月禮盒】內含紅糖麻糬紫薯Q粽二入與養生香椿素粽三入，預購優惠1,080元。凡任購一款端粽禮盒除了贈送一張線上商城百元抵用券外，皆附贈鹿港傳統手作香包，閩南語稱為「香芳」，是一種吉祥又傳統的避邪納福小物，有感於裕元花園酒店創辦人蔡其瑞是鹿港人，今年的端粽禮盒特別準備鹿港香芳，不僅表示傳統文化的新舊傳承，更代表世代情感傳遞與祝福的美好。預訂後可選擇現場自取或至裕元花園酒店線上商城預購宅配到府https://www.windsorinlife.com/

預購電洽04-24656555轉喆園鮑魚中餐廳。