產能滿載！華城加碼投資台中港設廠 增200就業機會

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重電四雄之一的華城重電股份有限公司2014年向台灣港務公司台中分公司承租4公頃土地，投資變壓器製造廠，如今既有廠房產能滿載，今年加碼投資1公頃土地將增設產線，廠房正興建中，預計明年完工，而華城重電在台中港擴大投資，將帶動關聯產業發展及增加海線地區就業機會近200人。

華城重電公司以生產大型電力變壓器為主，因台中港擁有數座重件碼頭及專業區腹地廣大等優質港埠資源，具節省運輸成本及提升生產效率等優勢條件，華城重電擇定以台中港作為主要生產基地，2014年向台灣港務公司台中分公司承租台中港港埠產業發展專業區約4公頃土地，投資變壓器製造廠。

台灣港務公司台中分公司主任祕書陳素芳表示，華城重電公司考量既有廠房產能已滿載，因應市場蓬勃需求，今年在毗鄰原承租區加碼增租1公頃土地，提升產能滿足台電強靭電網10年投資計畫、離岸風電陸上及海上變電站設置需求及美國市場疫後電力需求成長，新廠房預計明年完工，將增加產線，這次雙方原合約增租，期限至2034年，合約到期後廠方可續約。

華城重電公司為台灣離岸風電基礎建設在地化打下根基，因應台中港離岸風電國產化產業需求，華城重電公司已與哥本哈根基礎建設基金簽訂彰芳暨西島離岸風電計畫的機艙組裝廠工程合約，設立變壓器製造廠，落實機艙組裝在地化，協助國內供應鏈業者學習關鍵技術，帶動產業技術升級。

陳素芳說，華城重電為台中港重要合作夥伴，除達成港埠土地有效利用、提升港口裝卸量、挹注港務公司營收及帶動關聯產業發展外，在離岸風電關鍵零組件國產化更扮演重要角色，為台中港產業發展與升級帶來積極效益，盼未來再引進更多如華城重電般優秀的業者加入港區投資，促進台中港區發展。