智慧綠建築解決方案結合充電管家服務 台灣永續發展及低碳綠建築展驚艷亮相

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2024台灣永續發展及低碳綠建築展於今(24)日假台中國際展覽館盛大登場，來自全台各地科技專家、建築師、環保倡議者和媒體代表齊聚一堂，共同探討永續發展和低碳綠建築的未來。好友電以數位科技提供智慧能源服務，為使用者帶來更友好的用電體驗，讓ESG節能減碳更簡單，在展會時展現出充電管家多樣功能及優勢。

好友電智慧科技展示「智慧綠建築解決方案」，結合雲端AI、物聯網與能源聯網技術，打造智慧建築、聰明生活、節能減碳、永續發展的嶄新商業模式，提供能源服務、商用充電服務、商用停車服務、及AI智慧服務等智慧服務系統，以軟體定義與數據驅動為核心，整合建築、人流、金流、物流、車流、感測數據、設備控制，進而達到能源電力智慧化、服務自動化與碳排放數據化，更對應各種場域，包含智慧高效節能減碳管理、智慧低碳電動商用物流管理、碳盤查與碳足跡的數據管理分析，滿足各行各業的永續發展需求。

該公司結合多項技術優勢，亦推出應用於住宅建築的創新家用智慧充電解決方案「好友電充電管家服務平台」，串連充電樁、機電、電錶、網路、雲端、軟體、電腦、手機等跨領域技術，通過AI算法和物聯網技術，能同時對應在家充電與在外充電需求。家用充電系統會自動進行充電管理與用電安全監控，外出時則即時查詢全台充電地圖的空位狀況，利用LINE帳號能隨時隨地、輕鬆獲得便利的充電體驗，此智慧化的終身服務系統讓電動車車主可免受充電問題困擾。

好友電智慧綠建築解決方案也深獲宜蘭在地建商青睞，雷專案經理指出，浦田建築致力推動建築的永續發展，致力實現戶戶有充電、家家具備高能效設計，持續為住戶規劃卓越住宅品質和舒適生活環境。

好友電充電管家可布建在別墅、透天、公寓、華夏與大樓等建築物，提供從場勘、評估、設計、規劃、施工到安裝等一站式服務，終身保固。不僅支援多種充電樁型號，亦具隨插即用、智慧充電管理、預約充電、遠端24小時監控與用電負載自動調節等功能，並提供24小時會員LINE客服、智慧充電樁故障備品更換的終身保固服務，讓車主安心採用。

好友電智慧科技在展覽期間，特別為車主們舉辦抽獎活動，自 5月25 、26日連續兩天於上午11點、下午2點與4點，共6個場次，每場抽出11位幸運兒，特獎1 位將提供免費智慧充電樁1組+10米線材，另外10位車主將獲得其他優惠好禮，機會難得，趕快把握！詳細資訊可查詢官網：https://sonice-aioe.com，或加入LINE官方帳號：https://s.no8.io/link/channels/vVPyIGnaUn