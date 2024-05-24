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基泰台大建案違規至今未拆 建管處挨批淪「基泰小弟」

  • 中時即時 丁上程
民進黨台北市議員陳怡君揭露，位在大安區羅斯福路三段的「基泰台大」建案，不只頂樓有加蓋3層的違建，地下室的機車停車格也違規隔間，建管處知情卻不處理根本就是「基泰小弟」。（陳怡君辦公室提供／丁上程台北傳真）
民進黨台北市議員陳怡君揭露，位在大安區羅斯福路三段的「基泰台大」建案，不只頂樓有加蓋3層的違建，地下室的機車停車格也違規隔間，建管處知情卻不處理根本就是「基泰小弟」。（陳怡君辦公室提供／丁上程台北傳真）

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基泰公司日前在基泰大直建案造成嚴重工安事件，不過基泰爭議不只這一樁。民進黨台北市議員陳怡君就揭露，位在大安區羅斯福路三段的「基泰台大」建案，不只頂樓有加蓋3層的違建，地下室的機車停車格也違規隔間，建管處知情卻不處理根本就是「基泰小弟」。對此建管處長虞績學否認，並表示該棟違建的狀況都查列在案，也允諾25日就會再次前往現場稽查。

陳怡君指出，基泰台大的頂樓出現了3層的「屋突層」，頂2層是奢華的鋼琴交誼廳，頂3層則是健身房，最誇張的則是頂1層，多達200坪的空間被建商隔成2大戶出租，恐涉不當得利並影響公共安全。不過她質疑，當地住戶數度向建管處檢舉違建，不過違建卻從未完全拆除，「屋突層就是不能作為公設或住宅使用。」

她質疑，建管處接獲通報後，雖然有將違建列管，但拆除作業卻牛步，僅是將外觀拆除，但違建的結構體卻依然存在，屆時只要建管處解除列管後，建商就可以再把違建裝潢回來。該棟住戶則擔心，原本規畫的屋突層，只能興建水塔、機電設備、機械房等，現在卻興建了多達3層樓的違建，質疑對建物本身可能會有安全影響。

陳怡君更揭露，除了頂樓有違建，基泰在地下室停車場，原本畫設機車停車格的地方違規隔間，並且作為堆放雜物的用途，建管處也漠視民眾檢舉，根本就是「基泰小弟」。

對此建管處長虞績學解釋，民眾檢舉違建後，基泰台大仍列管在案並未結案，且對於違建拆除的標準是「拆到無法使用」，建管處人員也持續掌握基泰台大的狀況，不會放任建商違規增建，並允諾25日就會再前往現場實地勘查，若有違規就會即刻做處置。

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