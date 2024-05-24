房市利多 好市多落腳海線 這區補漲行情可期

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台中市突破285萬人口，現有2間好市多業績高居全球前十大，顯示強勁消費動能，帶動商圈蓬勃發展，催動房價實力不亞於「護國神山」台積電！如今台中第三間好市多分店將落腳海線，加碼區域房市利多，補漲行情可期。

受惠生活交通機能佳、重大建設投資不斷，台中市人口磁吸效益強勁，2023年淨移入人口達3萬5199，推升總人口數2024年突破285萬，穩座全台第二大城的寶座。

好市多看準台中人口提升，消費力持續向上，將在海線拓展第三間店，更讓周圍房市嗨翻天。房市專家分析，好市多展店以交通便利、停車方便、腹地大等考量，如過去好市多南屯店緊鄰八期重劃區、北台中店選擇座落機捷特區、分別躍升全球店王、全球前十大最賺錢分店，帶動區域商圈發展與房價。

根據樂居網資料，南屯好市多生活圈的平均房價，較整體南屯區均價高出23.2%；北台中店好市多生活圈到平均房價比起整體北屯區均價高出9.5%。好市多在台中儼然成為商圈金雞母、房市新明燈，催動區域房價的能力不亞於「護國神山」台積電。

台中海線近年建設利多不斷，除了迎接好市多展店外，台積電中科二期擴廠，預計興建4座12吋晶圓廠，年產值達5000億元，可望增加4500個就業機會。受惠台積電擴廠，可望帶來高階買盤購屋需求，當地預售屋價格近3年普遍上漲約40%，可說是「積」情沸騰。

台積電中科二期擴廠，可望再增加4500個就業機會

不只吸引半導體人才進駐，台中海線具備產業聚落量能，包含三井Outlet，創造超過3500個就業機會。台中港科技產業園區、海生館、離岸風電產業園區等推動風力發電，吸引丹麥商、德商等風電開發商，以及西門子歌美颯離岸風力再生能源、永冠集團、天力離岸風電、世紀樺欣風能風電產業鏈廠商先後落腳台中港區。

未來捷運藍線、橘線，以及清泉崗機場擴建工程，海線城市風貌將全面翻轉

沙鹿、清水、梧棲近年造鎮有成，人口紅利大增，被譽為「台中地產海霸王」。交通建設方面，包含特三號、特五線道路通車，已提升海線來往台中市區與高鐵站的便利性，未來捷運藍線、橘線，以及清泉崗機場擴建，海線城市風貌將全面翻轉。

位居台中梧棲博愛北二街上的「仁里晴美」不僅坐擁百米林蔭大道，超過1200坪的基地，由在地深耕近20年的仁里建設打造雙塔建築地標。「仁里晴美」格局坪數規劃二房23~26坪、三房33坪的適居產品，基地車程約5分鐘即可抵達學區中正國小，車程約8分鐘可至臺中市立圖書館梧棲分館、親子館，生活採買部分也無須擔心。

「仁里晴美」專案經理尤柏浩說，該案設計理念取法義大利濃厚家族情感氛圍，訴求「社區就是家的延伸」。社區設有開闊挑高門廳、多功能交誼空間、圖書閱覽室，營造生活美感，更提出5年防水保固，成為自住、置產最安心的守護。