王韋閔｜宏碁登逾十年新高價 AI PC題材漲完了嗎？1指標嗅端倪

受昨日美股下跌影響，今日台股開低150點，並一度跌超200點，不過盤勢氣氛反而比前幾日更好，IC設計信驊（5274）一早很快就漲停鎖死，整個盤面不僅電子上漲，這波回檔頗深的營建及觀光也反彈，大漲的股票中亦有皇昌（2543）代表營建族群轉強，上漲7.84％；本週相對強勢族群AI PC中的宏碁（2353）甚至脫穎而出再次成為盤面當紅炸子雞，大漲7.88％，創下逾十年新高價。

金玉峰證券投顧分析師王韋閔表示，當前台美股都在歷史新高位置，高處不勝寒，資金雖仍舊積極，但更追逐效率，自然流動也快。從AI PC族群中，我們也可以看到身為品牌廠且股價較低的宏碁率先創高，接棒華碩（2357）扮演AI PC領頭羊，其實同族群表現也都不差，藍天（2362）、和碩（4938）高檔震盪，仁寶（2324）及精英（2331）則回歸區間。

王韋閔分析，NVIDIA財報公布後股價表態創高，代表台股相關的AI伺服器供應鏈勢必不會受到冷落，另外電腦龍頭大廠DELL昨日（5/23）也跟著再度創高，這意味著AI PC題材也有望延續，投資人如果要擔心題材的真偽，或者是否已經漲完了？那其實仔細看看美股相關的龍頭股是否還在創高？是否還是在多頭大走勢？可藉此判斷趨勢的真偽及延續力。

近期還有一個相對熱門族群PCB上游，在大陸CCL龍頭建滔發出漲價通知後，台灣供應鏈也蠢蠢欲動，過去陸廠殺價搶單，報價低於台廠，所以這對我們CCL三雄是好消息，其中聯茂（6213）在技術上稍微落後台光電（2383）及台燿（6274），消費性電子佔比約兩成相對同業高一點，撇開AI伺服器題材，如果接下來消費復甦、AI PC順利放量，聯茂即有上修空間。再來就是銅箔廠金居（8358）也趁勢崛起，伺服器部分他會跟著聯茂一起打入GB200，且有跟著台光電去認證一些高階材料，這波股價表現也不差。還有不能不提本周股價最兇猛的玻纖布廠富喬（1815），去年曾傳台光電找台玻（1802）拿貨但量不夠要再找新供應商，事實上，富喬先前就已順利出貨台燿，可以期待接下來打進台光電，整個PCB上游狀況都相當正向，留意族群性！

※本資料由金玉峰投顧王韋閔分析師提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。