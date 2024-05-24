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彰化區漁會鰻魚粽每顆95元 今年「賠本賣」微漲5元

  • 中時即時 葉靜美
彰化區漁會推出的「鰻意粽」，原料成本上漲約2成，總幹事陳威谷（左2）說，今年只微漲5元，1盒10顆賣950元，算是賠本賣，希望給消費者小確幸，也帶動漁會其他各種產品銷售量。（葉靜美攝）
彰化區漁會推出的「鰻意粽」，原料成本上漲約2成，總幹事陳威谷（左2）說，今年只微漲5元，1盒10顆賣950元，算是賠本賣，希望給消費者小確幸，也帶動漁會其他各種產品銷售量。（葉靜美攝）

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迎接端午節除了看龍舟，更是少不了享用香噴噴的粽子，彰化區漁會連續3年在端午節前限量推出蒲燒「鰻意粽」禮盒，往年一開賣就秒殺，今年漁會再增加300盒，因原物料成本上漲2成，每顆粽子調漲5元，其他成本則由漁會自行吸收成，總幹事陳威谷說，賠本賣就是希望民眾購買「鰻意粽」時，也能順道採購漁會其他貨品。

陳威谷表示，漁會創新推出的「鰻意粽」，以蒲燒鰻結合傳統古早味粽子，蒲燒鰻口感細緻、油脂豐厚，搭配圓糯米，再加入大安農會的豬肉、新社香菇、林園赤尾青蝦皮及菜脯等食材，口齒留香令人一吃就上癮，往年一開賣就被搶購一空，今年備貨量提高到1800盒，較往年增加300盒。

「鰻意粽」裡使用1大片蒲燒鰻，陳威谷說，蒲燒鰻一片就要50元，其他如香菇、豬肉等原料成本也上漲約2成，1顆蒲燒鰻粽的成本約115元，漁會以大宗採購壓低成本，今年只微漲5元，1盒10顆賣950元，算是賠本賣，希望給消費者小確幸，也帶動漁會其他產品銷售量。

陳威谷說，日本人認為夏季酷熱人虛，應該食鰻進補，鰻魚生命力強、長壽，有豐富的蛋白質、維他命A、D、E，及鋅、鈣、鐵等營養成分，與肉粽結合，希望讓消費者享用「與粽不同」的美食。民眾可至彰化區漁會現場採購，也可上漁會官網訂購。

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