新台幣本周貶0.16％、周線連二黑 主要亞幣最抗貶

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美國PMI數據優於預期，美債殖利率走揚、美元指數站上105，台北金融市場24日股匯雙殺，主要亞幣示弱下，新台幣也跟貶，新台幣終場收在32.258元、小貶1.2分，總成交量15.75億美元；本周新台幣僅小貶5.2分或0.16％，周線收下連二黑，但相較主要亞幣，本周新台幣表現最為抗貶。

匯銀主管指出，近期市場沒有重磅題材，對聯準會降息也反應差不多，本周匯市陷入盤整格局，市場交易量縮，沒有量能助陣，大致在區間內震盪為主。

觀察新台幣匯率在4月底一度貶至23.6元價位，但進入5月後隨台股震盪走強，累計至今已升值逾2.7角。匯銀主管認為，5月沒意外將是今年首度月線收紅，「通常5、6月新台幣偏弱」，若5月匯價順利由黑翻紅，將是後續逐步走升的關鍵指標。

根據央行統計，本周美元指數走揚，主要亞幣全數貶值，但新台幣本周僅小貶0.16％表現最抗貶，其次為印尼盾貶0.23％、人民幣貶0.28％、星幣貶0.37％、馬來幣貶0.71％、日圓貶0.78％、菲律賓披索大跌0.98％、韓元下殺1.07％、泰銖重貶1.42％跌幅最深。

外匯交易員認為，近期匯市交易量縮，每日總成交量大致在14～15億美元左右，盤中失去方向性，外資有進有出、進出口商操作也先收手，新台幣一方面貼著美元走勢，另也受台股創高拉抬，市場多空雜陳，靜待下周美國個人消費支出物價指數（PCE）結果。

交易員預估，下周進入月底，出口商有實質拋匯需求，短線新台幣預計先在32.2～32.3元區間偏升盤整，除非外資有大動作，強力壓制出口商拋匯量能，匯價才可能突破32.3元價位，但目前來看外資應是維持雙向操作為主。