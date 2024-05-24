北市爆國中生校園指侵女同學 校方沒通報挨批吃案

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台北市長蔣萬安24日下午進入議會，繼續進行市政總質詢。不過民進黨台北市議員陳怡君揭露，台北市內某國中的女學生，上週遭男同學強拖到廁所企圖性侵，最後雖然未得逞，但女同學仍遭男同學手指性侵。不過更離譜的是學校吃案不做校安通報，只因男同學家長和教職有關，並擔任教職相關的會長。對此蔣萬安回應，將請教育局即刻調查了解，依規定校內發生疑似性侵，需即刻通報，若未通報是嚴重違失，將依法懲處。

陳怡君揭露，台北市某國中一名女學生，上週遭男同學拖到廁所企圖性侵，雖然當時並未得逞，不過男同學仍以手指性侵該名女同學。而事發後，該校的老師竟然知情不報，只因男同學家長和教職有關，並擔任教職相關的會長，導致學校不敢或故意隱匿，未做校安通報。

陳怡君說，發生時間是5月14日，受理時間是5月15日，女同學第一時間跟老師講卻沒人理，最後是回家後父母、阿公認為她不對勁、臉色發白，追問之下才發現她在學校被男同學欺負，事發後男同學的家屬甚至打算以金錢「大事化小、小事化無」。

教育局長湯志民表示，學生遭受性騷擾、性侵害，依規定學校知悉要在24小時內通報，有傷害應該在2小時做緊急通報；蔣萬安則直言，教育局即刻調查、了解，依規定校內發生疑似性侵，要即刻通報，若屬實未通報屬嚴重違失，將依法懲處。

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