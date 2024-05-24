《國際政治》俄羅斯罪犯都上戰場 去年監獄竟減少這麼多萬人

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】俄羅斯獨立媒體周五的報導，俄羅斯監獄的服刑人數在去年減少了5.8萬人，該數字持續穩步下降，在某種程度上是由於招募囚犯到烏克蘭作戰所造成。

該報導援引俄羅斯監獄官方期刊上公佈的資料，指出在2022年至2023年之間，總共釋放了約10.5萬名囚犯。

烏克蘭戰爭是在2022年初爆發。

俄羅斯是世界上監禁率最高的國家之一，11個時區遍布了監獄和勞改營。

俄羅斯從2022年開始招募囚犯到烏克蘭作戰，當時華格納僱傭兵團(Wagner)已故領導人普里戈津(Yevgeny Prigozhin)開始巡視勞改營，稱如果囚犯能在前線存活六個月，就可以赦免他們。

普里戈津去年在領導了一場短命兵變後，於兩個月過後的一次空難中喪生。

他曾說，他為華格納兵團招募了5萬名囚犯。

普里戈津死後，俄羅斯國防部繼續從監獄中招募罪犯，加入自己的Storm-Z部隊。

西伯利亞地區的有關單位說，由於招募戰俘導致囚犯人數下降，他們計畫今年關閉幾座監獄。

俄羅斯監獄服刑人數的下降，也是長期趨勢的一部分。據獨立媒體計算，自2009年以來，隨著俄羅斯減輕對某些金融犯罪的處罰，罪犯人數減少了3倍，從73萬人減少到約25萬人。