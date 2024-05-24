勞保改革聚焦擴大納保開源 勞長：我不是來砍年金的

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由於少子女化、人口結構改變，據最近一次勞保基金普通事故精算報告勞保基金將於2028年破產，但新任勞動部長何佩珊於立法院指出「撥補就是改革」，何佩珊24日接受媒體聯訪時指出，「我不是來砍給付」不會在瘦鵝上拔毛，會透過如中高齡就業、家庭看護工納入勞保中，並且每年爭取約1200億撥補掖助。

針對23日提及「撥補就是改革」，遭專家學者批評，何佩珊表示，知道很多學者、專家、朋友他們比較有理想，但她來帶領部會還是要面臨政治上處理議題，且政治場域要考慮各種現實影響，比較無法單一只從理想來看，她強調，未必要通過修法，只要執政者有意願，足夠的財政能力去做的話就做得到，但對比過去馬政府是做不到的。

何佩珊指出，勞保財務危機首次為2013年公布精算報告後，提及2027年會破產，引發勞工擠領恐慌，當時行政院長陳冲想提最終給付責任入法，但連行政院大門都出不去，且財政能力不夠，連撥補都拿不出來，造成勞工恐慌所致，2018年出現收不抵支後，蘇貞昌卻決定撥補，「勞保沒有危機、只有政府處理不當才會有危機」。

何佩珊強調，希望就任後能夠讓勞工朋友放心，她不是來勞保年改的，也不是來砍給付的，希望永續發展狀況下經營勞保，對勞保更有信心，要克服為勞工恐慌心理，只要讓勞工朋友有信心不要擠領，將會有餘裕處理，雖然潛藏負債很高達12兆餘元，但不可能全部千萬勞工都同時來領取，會透過加速中高齡就業、或者把家庭看護工納入勞保。

何佩珊說，不可能用過去的多繳、少領、延後退方式年金改革，只會導致抗爭、對政府沒信心、擠領，希望大家能夠理解未來的勞保改革會更多元，不是在瘦鵝身上拔毛，希望朝這方向努力，過去年代的勞保年改就是砍給付，但不適用於勞保。

至於撥補的數額，何則說，希望每年都能撥補在1200億上下，能夠維持這個數字，就可以達到某種程度的平衡。

但其實目前的勞保費率為11％，距離精算報告所提的攤堤過去未提存負債的平衡費率的27.83％或不攤提過去未提存負債平衡費率的16.27％都有差距，只增加納保人數只會讓勞保基金的負債更加擴大。

「堅絕反對納入家庭看護工」，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會理事長張姮燕指出，目前聘僱家庭看護移工的家庭要身心障礙手冊、巴氏量表等弱勢家庭，但除了要繳納就業安定費、全民健保、職災保險外，如比照職災保險以基本工資2萬7470元投保計算，勞保就要繳2115元，呼籲要解決勞保仍要透過嚴加審核給付。