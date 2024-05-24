雙軌生邊讀書邊賺錢 累計就業實力零時差卡位職場

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今年從崑山科技大學電機系畢業的22歲俞瀚翔，由於家中經濟狀況不好，參加勞動部雙軌訓練旗艦計畫，兼顧學業也賺取薪水，4年來半工半讀雖累，但累積就業實力，優異表現也讓他獲得公司留用，「零時差」成功卡位職場。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署24日在台南沙崙資安暨智慧科技研發大樓舉辦「雙軌訓練旗艦計畫」畢業暨結訓典禮，共計5校72位學子歡慶畢業，參與該計畫學生近10年順利進入職場比例超過9成以上，等於學生一踏出校門就與業界接軌，「零時差」進入職場。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，雙軌計畫由勞動部補助一半學費，且學生於工作崗位訓練時，還可領有津貼補助，雖然一邊讀書、一邊到企業受訓，休息時間較少，但辛苦播種歡笑收割，4年下來具備的職場歷練，絕對比一般大專生更有競爭力，滿足學子就業就學願望。

「很開心大學生活沒有浪費青春，而是收穫滿滿，而且畢業不失業，家人也能放心！」俞瀚翔說，因家中經濟狀況不好，當初發現雙軌計畫能有穩定工作與薪水，還能拿到大學文憑，就決定加入該計畫。

由於公司有專業訓練制度，他主要在包裝組立部門蹲點，日積月累學到跨部門溝通與團隊合作，主管及同事也都將他視為正職員工，放心把重要產品交給他處理，比起其他同學享受大學生活，他雖然少了休閒但很有成就感，「感覺抗壓性也強大不少」。 俞瀚翔提到，雙軌訓練比起一般打工更能學到深層專業技術，即便半工半讀比較累，但4年下來，不僅累積就業實力也學到職場倫理，比起一般大學生初入職場須從頭摸索，他早一步卡位，也提早幫忙分擔家計，為自己賺學費。

吳鳳科大畢業生鍾明展則說，因為不喜歡念書，原本高職畢業後就想去找工作，但偶然得知雙軌計畫能兼顧升學與就業，決定參加該計畫，最大收穫是學會職場溝通與累積社會經驗，也存下一筆錢「很值得」。

今年雙軌計畫結訓72名畢業生來自南臺科大、崑山科大、遠東科大、中華醫事科大及吳鳳科大等5校8科系，除在大學接受學科教育外，也分別在家登精密工業、廣泰金屬工業、元能公司與耐斯企業等19家企業接受工作培訓。