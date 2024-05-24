《鋼鐵股》世豐2023年度共派息4.35元 配發率85%

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【時報記者葉時安台北報導】螺絲廠世豐(2065)周五舉辦2024年股東常會，由董事長杜泰源主持，全體股東出席率達61.56%支持，會中承認並通過2023年度營業報告書、決算表冊案等各項討論事項，以及2023年盈餘分配案。世豐去年每股稅後盈餘(EPS)為5.12元，2023年度合計配發每股4.35元現金股利，股利配發率達85%，以周五收盤價63元計算，現金殖利率6.90%。

展望2024年下半年，世豐持審慎樂觀看法。世豐仍看好美洲、歐洲客戶下單力道，並不斷進行客戶及產品銷售組合調整措施，同時積極豐富旗下螺絲產品、滿足多元市場應用，以期擴大旗下利基型複合板螺絲、水泥板螺絲等多款產品接單表現，此外，隨著世豐仍積極與客戶進行螺絲螺帽產品送樣，有機會於第二季中下旬起陸續取得正式訂單，助力越南廠生產學習曲線優化，創造集團整體營運正面之挹注。

世豐股東會議事手冊提到，公司預估113年度銷售數量目標為3萬公噸，終端客戶的高庫存壓力趨緩，庫存去化已近尾聲，需求逐步回溫以推升訂單動能，公司越南子公司正式投產提供市場推廣的正面助益，除了降低客戶因地緣政治風險的不安全感，也提供客戶在成本與稅務考量上的多種選擇。舉例來說，越南出口到加拿大的產品無須支付170%的反傾銷關稅。而公司德製生產設備安裝投產，也將協助提升生產效率與品質穩定度，協助業務端開發價值較高的長尺寸螺絲市場。

展望113年，客戶庫存逐漸回到健康水位，但整體經濟成長受到美國景氣放緩、全球央行降息、地緣政治風險升溫、美中科技戰加劇、極端氣候、人工智慧發展等因素，加上紅海，對整體經濟發展來說不確定因素仍多，需審慎因應市場變化，世豐越南廠在113年將開始量產，透過智慧化的生產及越南的關稅及地緣優勢，定能為未來帶來更多營運上的彈性變化，並為市場推廣帶來新契機。

世豐考量公司資本公積充沛且財務體質健全，經董事會決議通過2023年第四季擬配發每股2.86元現金股利(盈餘分配2.36元；資本公積分配0.5元)，若加計2023年第三季董事會決議通過配發每股1.48元現金股利，2023年合計配發每股4.35元現金股利，股利配發率達85%。