《電通股》全國電、燦坤殖利率雙破5% 今年展望這樣說

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【時報記者葉時安台北報導】全國電(6281)、燦坤(2430)本周召開股東會，全國電去年每股盈餘5.13元，每股配息4.5元，配發率87.71%，以周五收盤價84.6元計算，現金殖利率5.31%。燦坤112年度配息2.2元，配發率92.05%，連續三年達9成以上，以周五收盤價36.05元計算，現金殖利率6.1%；燦坤董事任期屆滿改選，其中獨董新增台南市政府財政稅務局局長盧貞秀加入，董事會推選董事長，由林技典續任。全國電六月初將舉行線上法說會，燦坤也將於與歐德傢俱集團聯合打造全台第一間策略合作門市，整合3C家電選購與室內裝潢設計，為燦坤WanDau商業模式計畫的生態圈版圖拓展再添新生力軍。展望今年，國內外不確定性高，兩大3C家電通路商這樣說。

全國電展望113年，國際主要機構皆預測台灣經濟將逐步回溫，但在地緣政治的干擾下，全球經濟仍充滿了高度不確定性，全國電多元異業合作，也積極投入百貨專櫃，快速拓展全台營運據點，優化商品組合，並強化會員經營，打造新潮的購物體驗，以提升市占率，持續保持穩健優良的獲利能力。

燦坤展望113年也提到，雖然國際區域紛爭不斷，全球整體貿易回溫下，主要經濟體已然持續擴張，推升經濟成長動能。依中央銀行等主要研究機構預測國內113年經濟成長率約3%左右，相較112年1.4%將有所成長，配合基本工資調漲及軍公教薪資調整，民間消費意願可望增加。

燦坤落實3A4心的企業文化，透過營運效能提升、系統化改善及跨業創新整合服務，提升會員機制，配裝服務品質，滿足消費者生活上各種需求，其中燦坤將持續整合多元化商業模式，擴大異業跨界合作，提供會員全方位購物體驗服務，更提升全通路整合服務，持續新開、整改門市，「WanDau」智慧生活示範宅商業模式普及化，擴大線上/線下整合全通路服務。

燦坤也表示，持續深化會員機制、強化物流後勤維修機制、擴大服務性商品，公司也成本費用管控，以低成本、低管銷的經營策略，追求高於市場經營效率。