大井泵浦導入AI應用，邁向智慧化升級

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大井泵浦5月24日舉辦「大井泵浦智慧製造示範觀摩會」，展示其「智慧化射出成型品質監測系統」之應用，分享在智慧製造領域的成果和成功應用經驗，以擴散智慧化應用效益。

作為國內水泵的領導品牌，大井泵浦自1967年成立以來，致力於水泵設計研發、製造生產與銷售服務，以「品牌國際化、生產智慧化、產品最適化」作為策略發展主軸。近年來，積極投入跨應用領域的產品研發、系統整合和AI相關應用。本次大井泵浦透過產發署輔導資源，與工研院攜手合作，導入智慧創新技術，建置「智慧化射出成型品質監測系統」，可即時監測生產品質，於不良品發生時進行調機，生產品良率提升了11.69%；品質檢測作業由人工檢測升級為AI智慧檢測，檢測效率提高10倍，成功邁向智慧化升級。

本次大井泵浦智慧製造示範觀摩會，機械設備業、塑膠製造業、建築業等產業先進蒞臨參與，實地參訪智慧化產線，對於大井泵浦在智慧製造領域的發展和決心表示高度讚賞，期待此次觀摩活動，能夠激勵更多業者導入智慧創新技術，帶動產業智慧化轉型動能。

大井泵浦董事長黃景豐表示，公司將持續積極導入智慧創新技術，預計2025年正式啟用高雄路竹環球新廠，屆時將引入智慧化製程，提升製造能力和產品開發效率。未來在技術升級和擴資方面，也將展現公司智慧化轉型和成長潛力，同時，大井泵浦也預計於今年７月申請上櫃送件，朝著成為全球前十大水泵品牌之一的目標邁進。