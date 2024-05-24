各縣市爭取農產輸陸 陳駿季：放任地方談判是分化台灣

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中國大陸近年陸續禁止我國農漁產品輸入，即使上月宣布文旦柚復銷，但芒果、鳳梨、石斑魚等農漁產品依然禁輸。農業部長陳駿季24日接受本報專訪指出，中國大陸反覆開放、禁止市場，不確定性極高，台灣必須走自己的路，尤其台東縣政府爭取復銷是「困擾」，放任縣市政府談判將分化台灣，「我們就不是國家了」，沒有國與國談判、確認檢疫條件，受害的一定是農民。

陳駿季強調，農漁產貿易不可能隨意喊停，一定先經加強檢疫、退運程序，禁運才是最後手段，然中國大陸直接禁止我國農漁產外銷，即使我國擬定改進方案依不予理會，復銷卻是突然宣布、沒有任何理由，顯見中國大陸禁止、開放市場存在「非技術面因素」，更造成我國農民種植困擾。

他舉例，我國當初因應中國大陸市場需求種植鳳梨釋迦，禁輸期間改輔導轉作，未料中國大陸宣布復銷，農民轉作意願大幅下降，中國大陸反覆態度使鳳梨釋迦產業不確定性極高。

即使台東縣政府赴陸爭取鳳梨釋迦復銷，陳駿季卻直言這是「困擾」，更指出農漁產外銷直接透過地方政府，「我們就不是國家了」，放任縣政府談判「就是分化」，唯有透過國家談判，雙方確認檢疫條件，再輔導農民進行外銷才是正辦。

由於國民黨立委傅崐萁等人訪陸，中國大陸宣布批准文旦柚輸入，他質疑，文旦柚產量西部約占28％、台東占約22％，只靠地方政府負責外銷，其他縣市怎麼辦？縣市政府談判沒有保障，長遠來看，受害的一定是農民。

陳駿季指出，農業部重視所有市場，但鑒於中國大陸市場不確定性，其偏好的農漁產品會盡力輔導轉作或開發多元加工品銷往其他國家，國內消費者接受的農漁產則都會推廣、外銷，「我們必須走自己的路，我重視它（指中國大陸），但不會每天期待它開放」。

農業部重視任何外銷市場，我國去年農林漁畜出口值卻是蔡政府上任以來最低，他表示，外銷成績必須看長期趨勢，像是我國鳳梨去年銷日數量減少，主要原因是日幣貶值，其次是我國鳳梨因品質高、價格也高，但農業部已積極開拓紐西蘭、澳洲、加拿大等新市場，芒果外銷國也是陸續拓展。

陳駿季表示，要攻佔市場國，須先了解產品價位符合各市場哪一類消費族群，再集中行銷與宣導，未來產品外銷重視目標市場國的習性與習性分析，更精準鎖定產品銷售範圍，並強化與各通路連結度。