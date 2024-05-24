台灣永續建築論壇 專家學者分享碳交易與永續金融趨勢

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新政府上任，賴清德總統在就職演說中提及推動台灣產業的首要方向就是「前瞻未來，智慧永續」，強調要「堅定落實2050淨零轉型」，積極回應全球趨勢，大台中不動產開發公會24日特別舉辦台灣永續論壇建築講座，邀請專家學者齊聚，不只建築業者熱烈參與，還吸引律師、會計師、機械業、科技業、學術界等各界人士前往參與，充分展現民間積極邁向減碳目標的行動力。

大台中不動產開發公會多年來持續透過大型論壇、講座、精緻課程推動ＥＳＧ、淨零碳排等永續議題，並積極協助業界消除「碳焦慮」，此次台灣永續論壇建築講座邀請到臺灣碳權交易所總經理田建中、中國信託法金產品處協理陳詩薇、逢甲大學副校長黎淑婷，分別就碳交易、永續金融趨勢、2050建築淨零道路等三大項主題將行精彩議程，

大台中公會攜手TCX與BSI，推動碳盤查專業認證課程

大台中不動產開發公會理事長王至亮表示，每回公會主辦的永續論壇，積極邀請各領域專家學者交流分享，不僅讓建築業跟上時代腳步，同時提供一個開放性與兼顧公益性的平台，鼓勵社會大眾加入減碳行列。此次論壇收到百工百業的報名，足見大台中公會的大型活動已辦出口碑，大眾對於淨零碳排議題有強烈求知慾。

王理事長提到，為更深度聚焦碳排查議題，大台中公會攜手臺灣碳權交易所(TCX)與英國標準協會(BSI)共同開設「碳盤查查證員(ISO14064-1)」及「碳足跡主任查證員 (ISO 14067 )」碳權系列課程，課後核發市面上印有 TCX 與 BSI 雙認證之國際標準證照，公會期望能盡快提升會員對此領域的專業素養。

在這場論壇中，臺灣碳權交易所總經理田建中，以「如何接軌國際碳交易，助力企業淨零排放」為題，詳細說明碳交易過程，以及企業該如何進行碳管理，並分析國際品牌如何購入碳權助力減碳，透過抵減產品碳足跡來實現碳中和，以實例說明碳交所如何幫助企業。

中國信託銀行法金產品行銷部協理陳詩薇，則以「永續金融趨勢及不動產業因應」為題，從永續金融現況、淨零永續對不動產業的影響，未來如何因應全方面解析，她提醒，業界可先自我辨識淨零減碳的壓力來源，再逐步訂定淨零減碳順序及進程，才能讓「永續之路始於行動。」

逢甲大學副校長黎淑婷則以「以人為本的2050建築淨零道路」進行演講，她呼籲建築人齊心推動淨零碳排，民間與政府積極合作，而政府推動政策的同時不要忘記以人為本，以終為始，「這不僅僅是技術上的挑戰，更是一個需要全社會共同努力的新願景。」

永續建材展亮相創新品牌，展現台灣綠色建築未來希望

與這場台灣永續論壇建築講座一同登場的還有為期四天的台灣永續發展及低碳綠建築展，展出不少創新品牌及符合永續概念的綠建材，其中，榮獲台灣、大陸、日本等多項專利認證的ＰＯＷＩＮ淨化防霾紗窗網，就以獨特的防撥水奈米專利技術吸引業界注目，通風性、透視度絕佳，價格實惠、方便安裝，展現出台灣新銳品牌為環境永續的付出與實力，也讓業界對於台灣未來的永續建材充滿期待。