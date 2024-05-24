台彩新任董監名單少了薛香川 黃志宜擬接董座

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中信金24日公告指派子公司台灣彩券新一屆董事及監察人，原本9席席次縮減至6席，其中，董事名單上未見到現任台彩董事長薛香川及副董長吳春臺，據了解，薛香川因任期屆滿屆齡退休、將繼續擔任顧問，而台彩董事黃志宜將接任新董座，舊任任期將在今年6月17日屆滿、新任期生效日為6月18日。

薛香川當年是因為「公益」才來到台灣彩券，一開始並沒答應，後來聽到中國信託慈善基金會董事長辜仲諒提到中國信託競標公益彩券的原委，是希望幫助他人，讓整個社會都受益才去標的，這才讓他改變原先想法，沒想到一接就是14年。

薛香川在2010年3月接任台彩董事長後可說是蓽路藍縷，從當年的「每周都怕開獎，因為一開獎（備償）就要賠3.5億！」、前三年都虧損，業務量不到還會被財政部罰錢，沒想到十多年下來，現已成為全民小金庫，去年12月為政府創造的公益彩券盈餘達新台幣52.63億元，且第四屆公益彩券累積政府彩券盈餘達2,956.82 億元，有50％供地方政府辦理社會福利、45％供政府補助國民年金，其餘5％則挹注全民健康保險準備，如今屆齡退休可說是功成身退。

知情人士透露，薛香川屆齡退休、黃志宜接棒從今年5月時就已有端倪，今年5月21日威力彩頭彩中獎人捐助記者會時，除了雲林縣長張麗善、台灣彩券公司董事長薛香川及總經理謝志宏之外，黃志宜也到場，開始跟進出席。

據重訊公告，台灣彩券新一屆董事及監察人共計6席，包括台彩董事黃志宜、中信金行政長高人傑、中信金董事辜仲諒長子辜昱銓，以及新面孔中信銀財富管理事業處總處長隋榮欣、中信金資安長辛允中，以及台灣彩券監察人楊松明。

除了台彩董事長薛香川及副董長吳春臺不在新任名單內，台彩董事陳金榮、台彩董事陳元保、台彩董事林文祥也都不在新任名單內。

中信金公告指出，因原董事任期自2021年6月18日至今年6月17日屆滿，因此指派新一屆的董事以及監察人，新任者生效日將在6月18日開始。