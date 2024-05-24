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光電板將入侵農地？農長籲漁電共生應落實養殖

  • 中時即時 林良齊 蔡佩珈
農業部部長陳駿季24日接受本報專訪時強調，漁電共生應落實養殖，因此已成立輔導團隊強化檢核，包括購買魚苗、販賣水產品等記錄，且未來如果不改善恐怕就會斷電。（報系資料照）
農業部部長陳駿季24日接受本報專訪時強調，漁電共生應落實養殖，因此已成立輔導團隊強化檢核，包括購買魚苗、販賣水產品等記錄，且未來如果不改善恐怕就會斷電。（報系資料照）

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為達成2050淨零碳排，政府規劃大量光電，外界憂心光電板將入侵農地，農業部部長陳駿季24日接受本報專訪時強調，漁電共生應落實養殖，因此已成立輔導團隊強化檢核，包括購買魚苗、販賣水產品等記錄，且未來如果不改善恐怕就會斷電，「不能還持續賣電卻慢慢改善」。

國土計畫法2025年4月30日將上路，屆時未符合國土功能分區的農地將不得開發利用，數個地方政府紛紛反應恐損及民眾權益，陳駿季指出，國土計劃仍是由地方政府劃設，但地方政府往往是有爭議的不劃設，而如台糖用地等爭議較小才劃設農一，但以後農業部政策資源會往農一投入，至於農地劃設不合理的地方也會與地方政府溝通，功能分區設定則仍要與內政部討論，雖然國土計畫法2025年4月30日就要上路，一定會去檢視地方政府的聲音。

針對現行農業資訊調查頻度、方式等，陳駿季直言，目前各項農業調查制度不夠健全，往往是各鄉鎮公所兼任調查員，甚至會每3個月才回報一次，將精進調查員人力、技術投入等，唯有更精準的調查才能讓農業的決策更好。

由於陳駿季從2023年9月一路代理至2024年5月19日，任內的人事均凍結，包括中央畜產會董事長、執行長、畜牧司司長、農糧署署長等職位仍為代理，陳駿季說，還有許多科長也是代理，已在尋覓人才，但有些人事需要報行政院同意。

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