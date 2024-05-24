防吊臂砸捷運憾事再現 交通部增訂捷運旁高空吊掛規範

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興富發位於台中市的建案去年5月10日吊臂砸進中捷軌道，列車撞上造成1死15傷事故，為防止類似憾事發生，交通部今預告修正「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」，盼強化防護捷運沿線兩側高架路段捷運設施的高空吊掛作業監督管理，建立巡查機制，最快預計下半年發文給地方政府實施。

交通部指出，大眾捷運系統兩側禁建限建辦法歷經5次修正，上次修正發布為2019年，基於公共安全，應強化防護捷運沿線兩側高架路段捷運設施的高空吊掛作業監督管理，並建立巡查機制，故修正此辦法部分條文，預告60天將蒐集各界意見，最快今年下半年將發文給地方政府實施。

交通部說明，針對在捷運兩側申請建造執照的審核規定，為強化高空吊掛作業審查，增訂高空吊掛作業也需提出安全影響評估報告；增訂施工計畫應載明高空吊掛作業行為的區域範圍及與捷運設施相關位置、內容、時間、機具及安全防護措施等內容；也明定捷運兩側各項工程行為若需高空吊掛，應檢附作業計畫及捷運主管機關要求的文件，向該主管機關申請同意。

另考量捷運工程實務上由地方政府捷運局等機關主辦，將捷運工程建設機構文字酌修為「捷運工程建設機關(構)」，保持執行單位彈性；並增訂捷運工程建設機關及捷運營運機構，應訂定此辦法畫定的禁建、限建範圍的巡查項目、頻率及基準，並適時 建立聯合稽查機制，辦理定期巡查。

交通部提到，鑑於全台各捷運系統環境條件不同，增訂審查作業基準由中央主管機關定之，但當地直轄市或縣市政府另有規定者，將從其規定。