憂下半年一變數 國泰金總座：海外布局會更謹慎

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國泰金今天（24日）舉行法說會，前4月不管是旗下銀行、投信、證券、產險獲利皆創新高，壽險則創歷史次高，總經理李長庚表示，金控基本面愈來愈扎實，營運走在穩健向上提升階段，盼持續下去。但他也提及下半年一大變數，即地緣政治衝突未緩解、反而更激烈，對經濟影響愈來愈大，帶來的關稅大戰，台灣恐遭受池魚之殃。

李長庚表示，前4月國泰金子公司營運都上軌道，銀行、投信、證券、產險獲利創高，人壽創歷史次高，基本面營運愈來愈扎實，集團營運走在穩健向上提升階段，希望趨勢可持續下去。

針對下半年經濟變數，他表示，全球地緣政治衝突比過去要激烈，對經濟影響愈來愈大，例如關稅大戰，1929年會有經濟大蕭條，很大關鍵就是保護主義、關稅大戰，期待各國領導人以蒼生為念，不要以自己國家與政治地位為思考點，拿關稅作為武器，長期不可行。

李長庚指出，主要國家參與關稅大戰，台灣是小型經濟體，雖不想參與但很難避免池魚之殃，地緣政治衍生對經濟、貿易的干擾仍未緩解，反而更激烈，對盈利上是大考驗。若地緣政治衝突激烈，金控在海外布局風險評估會更謹慎，現在冒的風險比過去更高，營運上是全面性的影響，期待透過聯合機制解決紛爭，讓世界經濟、貿易秩序回到正軌。

但下半年新科技新科技應用出現，估明年景氣會比今年好，「順的時候跑快一點，不順時蹲低一點」，會確保國泰集團穩健向前發展。

李長庚也提醒，下半年資本市場波動會更劇烈，因美國下半年總統大選，面對地緣政治衝突、關稅大戰等，干擾因素比上半年更多，但景氣穩健往上走，資本市場有好的基本面支撐。另美國降息不斷延後，台美利差大，對壽險避險壓力很大，盼美國通膨早點緩解，「早點降息吧」。