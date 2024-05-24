泰國年底前將大麻重新列為毒品 禁「休閒用途」

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泰國計劃將大麻重新列為毒品，僅向醫療用途、種植和研究為目的的當局發放許可證。這意味泰國將禁止娛樂性大麻的使用。

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）早前表明，要在今年底前把大麻重新列入第5級管制毒品名單，重申要大力打擊毒品問題。

泰國公共衛生部長宋薩（Somsak Thepsuthin）23日在社群媒體發文表示，根據新規定，大麻將禁止用於休閒用途，用於醫療和研究用途的種植、進口和使用大麻者，則須獲得許可證。當局仍在制定相關的細節。他也指出，新規定的落實將有一個寬限期，讓民眾適應和調整。

這項新政策基本上將扭轉泰國2022年大麻合法化的舉措，儘管該國未能立即實施全面的法規和執行機制來限制大麻的銷售種類和地點。賽塔政府上任以來，試圖逆轉大麻合法化的政策，引發包括商家在內的大麻倡導團體的廣泛抗議。

事實上，泰自豪黨是率先倡議大麻無罪化的政黨。泰國政府2022年6月將大麻從毒品清單中除名後，泰國民眾開始廣泛種植和銷售大麻，曼谷和觀光勝地相繼出現許多大麻銷售點。不過，泰國國會尚未立法管制大麻，因此大麻目前處於無管制狀態，引發青少年濫用大麻等社會問題。

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