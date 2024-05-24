轉戰金融圈遭疑「當門神」 王必勝酸：恐怕做外送員也不行

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前衛福部次長王必勝5月20日卸任後動向備受關注，開發金控昨天證實，旗下中華開發資本將延聘王必勝擔任資深副總經理，遭立委質疑是去當門神，且有違反旋轉門條款的疑慮。王必勝今天反酸，如果這樣無限上綱，自己就算做外送員也會被說話，這樣政務官下來，是不是什麼都不能做？

開發金23日表示，為拓展產業生態系及掌握領域專業新趨勢，開發資本擬於明天董事會通過後，延聘王必勝擔任資深副總經理。但國民黨立委王鴻薇批評，民進黨官員卸任後照樣吃香喝辣不避嫌，王必勝既無法律又無金融專業，難道要去金控公司做醫療嗎？

王必勝今天受訪回應，沒有人說金控公司裡面裡面所有人就要和金融相關，一個團隊需要很多種人，就像醫院裡面也有些人沒有醫療背景，不能說就是門神，「我也擅長管理，我在公司有一定的角色，有我的know-how，他們會邀請我去，一定也是覺得我的才能是OK的。」

對於遭質疑違反旋轉門條款，王必勝無奈表示「我已經跨業跨這麼大了！」如果硬要說有旋轉門問題，以這樣無限上綱來講，就算去做Uber Eats外送員，也會被說「你以前管食藥署啊！」這樣政務官下來，是不是什麼都不能做？

王必勝強調，自己的職稱是資深副總，不是獨立董事，也不是董事，「我希望做這個職務，這是我要求的」，希望真正從事這個行業相關事務。至於外傳年薪800萬元，他不願證實，僅低調回應簽約內容包含不能對外說明。

除了跨足金融圈，王必勝也不會放棄臨床工作。他說，自己的醫師身分還在，未來執業登記會在母校台北醫學大學附設醫院，會有一些教學門診和管理課程，但只是兼職，也不會領薪水。