公共瓦斯管埋南科LM區私有地屢遭挖破 天然氣公司曝原因承諾改善

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南科LM特定區蓮潭里6年來6度在私有地內挖斷公共瓦斯管線，善化區公所24日會勘釐清問題，瓦斯公司強調2006年施工時，埋在12米預定道路外側，不料最後道路縮至8米，管線才會變成在私有地，成了「歷史共業」，未來會自行吸收工程費，盡速將管線移出私人地。

善化蓮潭里陽光三路、龍目井路口一處私人建地在圍籬內施工，14日開挖約1米深時，竟挖斷天然瓦斯管線，造成瓦斯外漏，消防隊連忙派員前往灑水噴霧降低瓦斯濃度，並通知瓦斯公司搶修，至下午5時完成搶修，未造成人員傷害及財物損失。

挖斷公共瓦斯管線不稀奇，每次斷管都在私有地上才奇怪，蓮潭里里長陳紫晶痛批，2018年11月挖斷1次，2019年6月及7月各1次，2021年9月1次，2022年7月1次，2024年5月14日這次算起來是第6次，私有地下的瓦斯管線宛如不定時炸彈，哪天施工不慎引起氣爆，恐造成重大災害。 善化區公所24日邀集市府地政局、工務局、台電公司、大台南天然氣股份有限公司、立委郭國文服務處、台南市議會副議長林志展、市議員李文俊、蓮潭里里長陳紫晶共同會勘釐清瓦斯管線問題。

大台南天然氣公司總工程師張長江表示，南科LM特定區2006年由台南縣政府主導聯合開發，電力、自來水與瓦斯管線同步進駐，當時依圖埋設在預定12米道路外緣，並無不妥，但道路最後縮減成8米，才會衍生公共管線埋在私有地的窘境，目前LM特定區內的8米道路都有這個問題。

張長江表示，算起來大台南天然氣公司也是被害人，但公司會負責把管線移至公有土地上，第一階段以地上無建物的未開發區為優先，第二階段再移無住戶使用的管線，第三階段再移動使用中的瓦斯管線，公司會研擬盡量不影響住戶使用權的施工方式。