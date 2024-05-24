台灣永續發展及低碳綠建材展今登場 350攤展位秀出永續新技術

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台灣永續發展及低碳綠建材展24至27日在台中國際展覽館，多家永續發展和綠建築建材廠商匯集，規畫約350格攤位展出冷凍空調節能技術、太陽光電、儲能設備、熱泵以及綠建材等，期盼推動低碳綠建築產業發展，同時促進民眾了解永續發展的重要性。

為推動台灣邁向2050年淨零碳排目標，台中市大台中不動產開發商業同業公會等多家產業公學協會共同主辦「台灣永續發展及低碳綠建材展」24日上午於台中國際展覽館開幕，現場設有約350個攤位展示冷凍空調節能技術、太陽光電、儲能設備、熱泵以及綠建材等，吸引來自各地的專業買家、廠商觀展、參展。

水泥是建築的關鍵材料之一，亞洲水泥子公司亞東預拌積極推動低碳水泥，同時引進AI系統管理系統實現低碳目標。亞東預拌公司競爭力發展處經理邱暉仁指出，混凝土材料占建築的碳排放量約一半，亞東的低碳水泥從水泥廠生產能源、原料和替代材料等層面改善，可以減碳高達50％左右。他也提到，有許多民眾會誤會綠建材的建築會比較貴或不知道有那些建材的使用會減少地球環境負擔，透過展覽也可以促進民眾更加了解。

近年來電動車市場持續成長，住宅建築滿足電動車充電已是必然需求，好友電智慧科技公司總監陳靖文說，如何讓建築充電基礎設施與空間規畫、能源用電、安全性與雲端AI智慧等緊密結合發展，將是未來智慧城市建築發展的關鍵重點。此次推出「好友電充電管家服務平台」，結合並串連充電樁、電錶、網路、雲端等跨域技術進行充電管理與用電安全監控，讓電動車車主不用再擔憂充電問題。

除了相關建材與技術展覽，現場也規畫4天的論壇探討包括碳交易、綠建築標章、淨零建築策略和AI應用等議題，邀請千位專家學者共同交流永續發展的未來趨勢。主辦單位說，此展覽肩負淨零建築教育和啟蒙的重任，希望透過展示各類低碳綠建材在建築中的應用，促進民眾更了解永續發展的重要性，提升台灣在永續發展及淨零建築領域的國際能見度。