TaylorMade「TP5／TP5x」高球進化上市 今明歡迎至台北信義新天地A9九樓試推體驗

全球高爾夫科技創新領導品牌TaylorMade，深受傳奇名將老虎伍茲(Tiger Woods)、現任世界球王Scottie Scheffler、球后Nelly Korda等無數業界專業人士與同好青睞。秉持著「永不止步」的品牌精神，今天（5/24）隆重推出進化版2024年五層球家族，包括全新TP5、TP5x、搭載強化清障校準設計的TP5 pix、TP5x pix，以及多款全球限量的TP5/x pix紀念球。被譽為最全能巡迴賽用球的TP5/TP5x家族，此次帶來升級的結構，配備全新五層漸進硬度設計與全新極速核心，不論聲音、手感或整體性能表現都再度進化，創造出TaylorMade史上最快速(TP5x)和最柔軟(TP5)的巡迴賽用球。今(5/24)、明(5/25)兩日，TaylorMade於台北信義新天地A9九樓舉辦「TaylorMade小白球同樂會」，邀來平時就熱愛小白球的影劇男神王子邱勝翊以及甫獲「2024中國信託女子公開賽」冠軍的陳萱，搶先體驗全新系列TP5/TP5x家族的絕佳柔軟手感。

藝人王子今天也出席了品牌活動，早年以《模范棒棒堂》節目出道，曾是「Lollipop棒棒堂」的人氣成員，活躍於音樂、電影、戲劇與電視節目各領域，全方位發展皆有出色表現。王子熱愛運動，不只是從小勤練田徑，平常更勤於健身，是圈內公認的運動高手。喜歡以運動交朋友舒壓的他，除了激烈的運動項目，近期也開始接觸高爾夫球運動，談到這項運動，王子說：「一開始是看到杰倫哥很迷高爾夫，他跟昆凌帶我一起下場，就這樣開始了我的高爾夫之旅。」而初次接觸這項運動就愛上它，發現它跟其他運動很不一樣，很多運動強調的是團隊合作，但高爾夫是一項「和自己比」的運動，心態很重要，對於磨練自己的耐心和意志很有幫助。而高爾夫最讓王子着迷的部分是球場的漂亮風景，空氣好、視野棒，再加上每次當桿數又突破的時候，就會非常有成就感。

但這項運動真的很需要好的教練指導，從開球、切球再到果嶺上的推桿都需要技巧，此外，配備也很重要！王子提到自己平常就是TaylorMade的愛好者，所以當品牌提出邀約，便一口答應。更興奮的是竟然還能與女子台巡賽新科冠軍陳萱面對面，希望在冠軍的指導下能早日從高爾夫小白，晉升高爾夫王子，打出一桿進洞的紀錄！對王子而言，高爾夫也是一項可以持續到老的休閒活動，如果之後球技更精進，也想給自己設定更多目標，例如挑戰考取教練資格。

除了王子，剛加冕台灣女子職業巡迴賽冠軍的Team TaylorMade選手陳萱也出席同樂會。陳萱本月11日在「2024中國信託女子公開賽」以總成績213桿奪下職業生涯首冠，談及封冠的心情，陳萱除了感謝家人朋友一路以來的支持和鼓勵，也肯定袋中武器的優異性能，給自己帶來無比的信心，尤其是TaylorMade新款五層球TP5和TP5x，能夠針對不同球路風格與擊球偏好的球友，無論是注重柔軟手感，或是追求超快球速與超遠距離，TaylorMade全新TP5和TP5x高爾夫球，都能滿足各類型球友需求，呈現更個人化的擊球表現。而陳萱現場也大方傳授王子打球小技巧及標準揮桿姿勢，從設定、擊球到揮桿，王子立刻現學現賣，秀出小白球三連拍，帥度爆表。二人也在現場試打全新進化版的TP5/TP5x高爾夫球，並在不同關卡體驗各種有趣的小白球活動，王子表示從來沒有想到原來小小的一顆高爾夫球居然內含這麼多驚人科技，不同的構造、材質，擊出的聲音和效果竟然大不相同！二人更不約而同稱讚新球的手感與速度感，果然不同凡響！

TP5/TP5x 巡迴賽屢創佳績 性能最大躍進

專利五層構造不斷演進 低密度的聲學材料 帶來突破性的創新

TaylorMade 大中華及東南亞區助理副總暨總經理 Ken Yeo表示：「過去TaylorMade 主推球桿產品，但『球』其實也很重要，不要小看這一顆小小的球，當中蘊含了無數創新科技。我們希望透過舉辦這個小白球同樂會，讓全民都能認識高爾夫這項運動。」

TaylorMade 產品副總監Raymund Ghin也表示：「 自2017年首次亮相以來，TP5/TP5x系列一直在世界各地的巡迴賽中創造卓越的成果。透過全新技術的應用，2024年TaylorMade打造出最全能的巡迴賽用球，從有史以來最快速的TP5x到最柔軟的TP5，性能全面躍進。首創的全新極速核心，採用低密度的聲學材料，展現更柔軟的聲音與更好的手感，為高爾夫球的設計帶來突破性的創新。」

TaylorMade全新的漸進式五層設計，由全新極速核心提供動力，該設計優化了核心和套層之間的變化硬度，這種設計可以讓開球木桿和長鐵桿減少倒旋、保持穩定性，同時增強挖起桿的倒旋與控制性。透過開球木桿與挖起桿之間倒旋表現的變化性，將五層科技的性能發揮到最大程度，使全新TP5/TP5x蟬連最全能的巡迴賽用球，更深受世界頂尖選手包括Rory McIlroy、Tommy Fleetwood、Rickie Fowler及世界球后Nelly Korda等人的青睞，從2024賽季開賽以來，便囊括眾多世界巡迴賽勝利。

小白球同樂會 邀全民一起體驗小白球

此次小白球同樂會，以不同關卡呈現小白球多樣面向，讓民眾簡單輕鬆地了解高爾夫球。「視覺」關卡展示各種客製化與趣味設計的高爾夫球，包括TP5/TP5x pix的印花視覺技術，新一代清障校準設計(ClearPath Alignment)更是視覺創新上的重大進展，提供更優秀的能見度，為果嶺上的瞄準和推桿品質帶來巡迴賽認證的表現；「聽覺」關卡，讓玩家用耳朵去聆聽擊球產生的聲音交響曲，從開球紮實的「鏘」到展現短桿技巧的「噹」，用心感受人桿合一的美妙境界；「觸覺」關卡，親手感受球體表面能夠優化空氣動力、減少風阻並增加飛行距離的獨特渦漩紋路，同時邀請玩家發揮創意，彩繪個人專屬的高爾夫球。TaylorMade小白球同樂會於今(5/24)、明(5/25)兩日，在台北信義新天地A9九樓舉辦，歡迎全家大小現場報名體驗。

2024年TP5/TP5x售價及上市時間

全新TP5/TP5x家族即日起於全台TaylorMade指定授權經銷商開賣，2024年TP5/TP5x每盒定價新台幣2,480元；TP5/TP5x pix款每盒定價新台幣2,580元。更多資訊請至TaylorMade Golf Taiwan官方網站查詢https://www.taylormade.tw/。