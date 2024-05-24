美國坐不住了 前四月陸電動車在南美銷量暴增8倍

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【中時新聞網 盧伯華】為抵禦中國電動車入侵美國市場，拜登政府祭出100%的關稅，但中國車企仍然橫掃南美洲的汽車市場。據日媒指出，今年前4個月中國新能源車在巴西銷售量暴增至去年同期的8倍，對長期以來歐美車企獨占的南美市場構成嚴重的挑戰。

據《日經中文網》報導，在歐美對低價中國電動車設立高關稅限制的情況下，讓中國電動車出口轉向中南美洲發展。巴西汽車銷售商聯合會的數據顯示，4月份新車銷量（乘用車和小型商用車）同比增長37%，達到20.8萬輛。按品牌來看，歐洲斯特蘭蒂斯旗下的飛雅特、德國福斯和美國通用汽車等3強占據了50%的市占率。

不過，一向是歐美車企業勢力範圍的巴西，正在面對悄然崛起的中國車企的挑戰，今年4月己有比亞迪、奇瑞和長城等3家中國車企新車銷售市占率達到7%。

報導說，進入2024年以來，中國廠商在巴西的新車銷量迅速增長。去年全年中國電動車市占率不到3%，但2024年1～4月中國電動車的銷量暴增至4.8萬輛，為去年同期的8倍。

報導指出，巴西利用甘蔗製成乙醇再混合汽油做為車用燃油逐漸普及，已占據市場上大部分需求，而中國車企正試圖通過電動車與插電混合電動汽車打開市場。

巴西電動汽車協會的數據顯示，2023年新能源車的銷量比2022年增加91%，達到9.4萬輛，創歷史新高。在廠商電動汽車銷量的前5名中，中國車企有比亞迪、奇瑞和長城等3家企業進入。當地汽車產業專家指出，消費者對先進技術感到新奇，再加上價格實惠，中産階層購車意願大增。

報導說，中國正致力於擴大出口，中南美是一個巨大的承接市場。從1～3月中國車企對各國的出口總額(以美元計)來看，巴西排名第4，墨西哥居第5位。

不過，歐盟正在以中國政府涉嫌提供補貼與不公平競爭為由對中國電動車進行調查，美國除了對中國電動車課以高關稅之外，也對本土電動車提供優惠政策。中國電動車在歐美夾殺下，將市場目標轉向中南美洲，而巴西也藉機吸引電動車產業到當地投資設廠，獲得不少中國車企的響應。據稱，比亞迪在巴西的首家電動車廠將於今年底投產，目標年產30萬量，同時今年內的經銷商要擴增至200家。

不過，歐美和中國的汽車貿易摩擦也波及中南美國家。中國車企轉向中南美洲設廠讓美國提高警覺，已開始向墨西哥政府施壓要求凍結對中國車企的補貼。