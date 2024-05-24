U-POWER持續擴充超高速充電網路 第2季雙北新添5站

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U-POWER旭電馳科研宣布2024年第2季將在雙北地區新增5座超高速充電站，總投資金額超過新臺幣7,000萬元，期能為充電設施安裝不易的雙北地區帶來充電量能，讓更多消費者能無壓享受電動車的便利，一起成為臺灣走向淨零碳排的神隊友。

新增雙北5站包含有臺北內湖民善站、臺北仁愛金山南站、臺北文山木柵站、新北三重興德站以及新北汐止大同站。目前民善站與興德站已上線進行試營運，另外三站預計在第2季底前可以取得電力投入服務。

臺北內湖民善站佔地390坪，U-POWER以28席充電車位進行規劃，是目前臺灣最大的充電站，為充電服務產業樹立新的里程碑。目前民善站先開放12席投入服務，CCS1與CCS2各6席，全數安裝500A液冷槍，後續會視需求量增加充電設備，期望能舒解內湖、南港、松山地區電動車充電量能不足的問題。

在第2季加入全新5座站點後，結合U-POWER原有的臺北內湖行忠站、臺北北投立德站、新北林口文化站、新北中和建八站與新北新店央北站，雙北地區已有10座U-POWER超高速充電站為電車車主服務。而另外新北的新莊站、鶯歌站與蘆洲站也已完成選址，進行站點建置中，預計能在下半年完工，進一步提供雙北地區的服務量能。

U-POWER重金投入雙北打造超高速充電站

一口氣新增3個臺北市及2個新北市全新站點

U-POWER旭電馳科研自正式啟用營運至今兩年，所佈建電動車環島充電網路，讓車主們已可使用一個充電App暢遊臺灣。除繼續強化環島充電網路，U-POWER亦持續加強都會區站點的建置，讓因為人口稠密公用慢充難以覓得、既有建築難以安裝家用充電樁的車主，也能輕鬆在日常生活使用，一起加入電動車生活。

在都會區站點的建置上，由於地價高昂，加上人口密集、開發完整，合適的地塊取得不易。U-POWER的開發團隊在持續的努力之下，終於在雙北地區覓得合適地塊，積極進行電力申請與站點建置等工作，終於在2024年第2季可以在雙北地區上線5個全新站點，為電動車車主服務，總投資金額超過7,000萬元。

U-POWER將在第2季投入服務的站點分別為臺北內湖民善站、臺北文山木柵站、臺北仁愛金山南站、新北三重興德站、以及新北汐止大同站。5個站點共規劃52席充電車位，開站時將先上線28席車位，CCS1與CCS2各半，每車位皆採用500A超高速液冷槍，能實現原廠最高充電功率，節省車主的寶貴時間。而當需求增加後，將逐步依站點生活圈需求增加設備，以提供最便利的使用。

其中臺北內湖民善站將為全臺最大超充站，該站規劃出28個充電席位，初期啟用試營運即以高規格12槍、總充電功率1,080kW提供服務，具備擴增電力設備容量至最高總功率3,000kW，可隨時因應充電需求提升調整服務量能。站點鄰近內湖區舊宗路商圈及內湖科學園區，及國道1號堤頂交流道與內湖交流道，以及環東大道，對於臺北市民之日常或假日出遊補電皆相當便利。

U-POWER在雙北地區亦有額外3站已選址地點，包含新莊、鶯歌、以及蘆洲，目標將於年底前完成啟用，屆時整個大臺北地區將達成13個U-POWER超高速充電站，對於北部的電動車車主充電服務涵蓋率，以及就近充電的便利性將可大幅提升。

實現2050淨零碳排之交通載具全電動化

超高速充電站之普及建設為絕對關鍵因素

臺灣地狹人稠，且人口多居住於西岸城市，因各種因素及既有建築電力限制，將讓僅有少數比例的車主，能在自有停車位上無痛安裝家用充電樁，若想開電動車都期待能裝家充，則臺灣無法實現全面電動化邁向低碳生活的願景。同時，電動車科技發展之快速，電池效能提升及充電時間越漸縮短，將有越來越多的車款可朝20分鐘內充到80%邁進，科技的進步是產業的努力方向。

綜觀以上兩個面向，超高速充電站建設的普及，才能展現高效能電動車充電性能、以及解決都會聚落家戶無法充電問題的解方。U-POWER團隊洞悉，充電站需要的是高功率的配置，充電樁及充電槍線的搭配亦要與時俱進，U-POWER的規劃更是超前佈署，全臺已有近90%的充電槍採用500A超高速液冷槍，是目前配置數量最多的第三方充電營運商，更能實現原廠最高充電功率、為車主縮短充電時間，真正解鎖無法裝家用充電樁、卻想享受開電動車樂趣車主的問題。