示警對象名單北捷拿不到？議員要求市府強化橫向溝通

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台北市長蔣萬安今（24）日到市議會備詢，國民黨北市議員耿葳質詢時提到中捷隨機殺人案，北捷近日也一度出現打火機怪客，詢問北市府是否有因應措施；蔣萬安承諾，會將議題送交社會安全網委員會討論，加強跨縣市及市府橫向聯繫，同時也會要求北捷建立示警對象資料庫。

耿葳表示，北捷鄭捷事件滿10周年，台中捷運21日才發生隨機砍人事件，結果23日北捷就傳出有民眾在忠孝新生站把玩打火機，引起車廂乘客恐慌，但站務人員獲報後卻受限規定，無法使用手機接收相關情資，只能以內部電話通報。

她質疑，警方是否有給北捷示警對象名單，每個單位各自為政沒有橫向溝通，否則根本就沒有所謂的安全網，「民眾是不是只能自求多福？」，要求北捷應建立完整的資料庫，掌握示警對象的身分。

台北捷運公司總經理黃清信說，示警對象分為4級，共有46名列入名單，只要有自傷、傷人、性騷擾等行為，都會在票卡上註記列管，包含特徵、使用紀錄及經常出沒的站點，目前A級人數5名、B級34名、C級4名、D級3名。

蔣萬安表示，除了加強警政、相關局處之間橫向聯繫，並強化社會安全網，也會加強跨縣市聯繫，同時也會向現任警政署長反應，討論如何將加強社會安全網，另外也會要求北捷建立資料庫，掌握這些有自傷、傷人之虞的人士。