新北動保處關愛校園犬 「萌總柴」完成總體檢

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新北市動保處關心校園犬健康，日前已協助中和區自強國小校園犬人氣王「萌總柴」完成健康檢查及疫苗注射。動保處表示，愛動物不只是口號，將動物保護融入學校生命教育，培養學生教養動物應有的責任及與動物相處之道，將關心校園犬健康更實踐於生活日常，讓「萌萌」能夠健康快樂地繼續陪伴。

自強國小老師黃義翔表示，校園犬「萌萌」於2020年3月加入自強國小，平時擔任學校生命教育角色，讓原本平靜的校園，瞬間充滿了許多的笑聲，陪孩子一起上學、一起遊戲，孩子們也因為愛牠的心，改變了對生命的看法，是極好的校園伴侶，也帶給師生們更多正能量。

「萌萌」也是學校的形象大使，2020年獲得新北校園犬影片網路人氣票選冠軍，2022年更獲得網路人氣與犬貓影片評選雙料冠軍。「萌萌」在師生們充滿愛的照護與陪伴下，逐漸發展出總裁般圓滾滾的體態，自強國小也稱呼「萌萌」為「萌總柴」，為預防疾病校方安排「萌總柴」健康檢查，以確保身體狀況良好。

黃義翔反映「萌萌」在四肢關節出現一些皮膚狀況，並有啃咬患部情形，動保處獸醫師謝侑達檢視「萌萌」皮膚，發現牠四肢關節處有些許皮膚感染，但不嚴重，現場立即進行藥浴擦拭及皮膚護理。除了皮膚問題外，也進行各項基礎理學檢查：包括牙齒衛生、眼睛視力、心音聽診、四肢關節及神經學檢查等，提供健康建議及指導。

獸醫師提醒，「萌萌」已逐漸邁入中老犬年紀，對陌生環境及聲音特別敏感，體態略顯豐腴，應注意不要過量飲食，平時應有適量運動。同時，動保處幫「萌萌」完成113年度狂犬病疫苗注射，提醒老師應每月定時做好體內外寄生蟲防治，以保持犬隻免疫系統健康，預防疾病的發生。

動保處表示，動保處提供校園犬及各機關工作犬貓醫療及健康服務，不論是校園犬貓、消防搜救犬及警犬隊，動保處毛寶貝醫療中心的獸醫師團隊都樂意提供健康、醫療諮詢及協助，讓牠們在學校及各機關值勤服務時能夠全力以赴。