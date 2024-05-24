共軍耍「利劍」 聯合國發言人籲各方克制：台灣是中國一省

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針對中國大陸在台灣周邊展開「聯合利劍-2024A」演習，聯合國祕書長古特雷斯（Antonio Guterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）23日呼籲有關各方克制，避免採取可能使區域緊張局勢惡化的行為。但他也補充說，就聯合國的立場而言，「台灣是中國的一個省」。

據法新社報導，杜雅里克說：「針對中國，我可以告訴你們，我們當然正密切關注台灣海峽的局勢發展。」「我們敦促有關各方避免採取可能惡化區域局勢的行為。」

另據聯合國官網23日發布的文字實錄，當日記者會上，有記者就中國人民解放軍東部戰區在台灣周邊開展「聯合利劍-2024A」演習提問杜雅里克，對此有何評論？

杜雅里克回答稱，「關於中國，我可以告訴你的是，我們當然密切關注台海局勢的發展。我們敦促有關各方不要採取可能加劇地區緊張局勢的行動。並且正如你所知，在有關中國的問題上，我們遵循聯合國大會1971年通過的決議」。

記者隨後就聯大1971年通過的決議追問，這意味著什麼？杜雅里克接著表示：「這意味著，就我們的立場而言，台灣是中國的一個省。」

杜雅里克指的是聯大第2758號決議。1971年10月25日，第26屆聯合國大會通過第2758號決議，承認「中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表」，「中華人民共和國是安全理事會五個常任理事國之一」。大陸近年將聯大第2758號決議與「一中原則」連結，今年1月太平洋國家諾魯與中華民國斷交時，即提出該決議及「一中原則」做為斷交藉口。

針對諾魯在與中華人民共和國建交聲明中引用聯大第2578號決議一事，美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）當時表示，聯大第2758號決議沒有決定台灣地位、沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，也沒有排除台灣有意義參與聯合國體系。