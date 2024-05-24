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甜點界畢卡索 PIERRE HERME插旗台中新光三越 重現巴黎浪漫風情

有「甜點界的畢卡索」之稱的法國精品甜點品牌「PIERRE HERME」，插旗台中新光三越，今日開幕慶。圖／曾麗芳
有「甜點界的畢卡索」之稱的法國精品甜點品牌「PIERRE HERME」，插旗台中新光三越，今日開幕慶。圖／曾麗芳

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傳奇大師兼創辦人Pierre Herme來台參與新光三越台中店開幕慶。圖／曾麗芳
傳奇大師兼創辦人Pierre Herme來台參與新光三越台中店開幕慶。圖／曾麗芳
PIERRE HERME Cafe規劃內用空間，原味重現花都巴黎的浪漫風情。圖／曾麗芳
PIERRE HERME Cafe規劃內用空間，原味重現花都巴黎的浪漫風情。圖／曾麗芳
創辦人Pierre Herme親自到新光三越中港店參加開幕慶，巧遇白嘉莉，兩人合影留念。圖／曾麗芳
創辦人Pierre Herme親自到新光三越中港店參加開幕慶，巧遇白嘉莉，兩人合影留念。圖／曾麗芳
PIERRE HERME台中店裝潢延續義大利灰白磚基調，呈現獨特的法式風情。圖／曾麗芳
PIERRE HERME台中店裝潢延續義大利灰白磚基調，呈現獨特的法式風情。圖／曾麗芳

有「甜點界的畢卡索」之稱的法國精品甜點品牌「PIERRE HERME」，自進軍台灣以來，迅速成為超人氣甜點，今年更同步在台北、台中開設PIERRE HERME Cafe，這也是該品牌首次在台灣開設概念咖啡廳，展現法國總部對台灣的高度重視，並規劃內用空間，原味重現花都巴黎的浪漫風情。傳奇大師兼創辦人Pierre Herme今（24）日親自來到新光三越中港店參加開幕慶，並巧遇擁有「最美麗的主持人」封號的白嘉莉，兩人現場合影留念。

PIERRE HERME Cafe首次來台灣，宣布同時進駐台北、台中兩大城市。其中，台中店以匯聚各大頂級品牌的新光三越百貨一樓為據點，將原本的Boutique 改裝為PIERRE HERME Cafe，裝潢延續義大利灰白磚基調，標誌性的雕刻白大理石工作檯面與三色彩釉磚拼貼出的繽紛圖案，呈現獨特的法式風情。

最難得的是金色鍍鈦屏風，呼應著品牌專屬紙袋上的鏤空裝飾，與木紋質材劃分出不同的空間。而水磨石地板更由巴黎總部欽點，將空間點綴出輕盈雅緻之感；而店內歐洲直送的家具，百分百還原巴黎風情，讓走進的每位顧客都能感受浪漫氣息。

而PIERRE HERME Cafe為慶祝開幕，也販售限定口味宏都拉斯咖啡及巧克力、南瓜籽與札塔，香醇濃厚的細緻口味，是午後時光的最佳首選。PIERRE HERME Cafe並預告，自6月開始將陸續推出多款口味可頌與糕點，零時差同步巴黎花都風味。

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