兆豐證券攜手櫃買中心 舉辦企業上／興櫃座談會

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兆豐證券與證券櫃檯買賣中心（以下簡稱櫃買中心）為鼓勵優質企業邁向資本市場，推動落實「流通證券、活絡經濟」願景，近日共同舉辦「推動優質企業上(興)櫃座談會」，由櫃買中心李愛玲總經理率領團隊進行上／興櫃市況說明、IPO流程與企業上／興櫃應注意事項的宣導。

兆豐證券由陳佩君董事長、吳明宗總經理親自出席，偕同子公司兆豐投顧的專業團隊就總體經濟展望進行前瞻分析。本次座談會共有9家來自不同領域並具備競爭優勢的企業參與，產業橫跨半導體、循環經濟、節能／電源管理、光學微波元件、複合餐飲、視覺影像、智能環保包材、電動車及金融科技創新等多元領域。為促進更深度的討論，活動並安排由櫃買中心及兆豐證券承銷輔導團隊，與企業代表進行分組座談，氣氛熱烈。

兆豐證券陳佩君董事長致詞時表示，「上櫃掛牌是中小型企業進入資本市場的首選」，藉由這類型活動機會可促進國內企業對興櫃或上櫃資本市場運作的了解，而兆豐證券一貫秉持專業誠信的服務及深耕市場多年所累積的經驗，可充分提供有意願參與市場的企業完整輔導服務，期許兆豐證券持續扮演陪同企業進入櫃買家族的最佳夥伴，協助企業在籌資或人才招募上都更具競爭優勢。

兆豐證券吳明宗總經理強調，新登錄興櫃或上櫃交易的公司為資本市場注入活水，加上優質的輔導推薦券商協助，可加速達成掛牌交易的目標，除能為資本市場持續注入新血外，更可壯大企業本身競爭力。

櫃買中心李愛玲總經理表示，櫃買中心向來是我國中小企業掛牌的首選市場，長期扮演「經濟活力的推手，成功企業的搖籃」。藉由本次座談會可直接與有意進入資本市場的優質企業經營團隊進行溝通，以最有效率的方式釐清上／興櫃相關議題，除可降低實質審查階段的磨合成本外，亦能精確傳達查核要求所秉持之精神，加速雙方推動的過程。而資本市場亦樂見優質企業能以有效率方式通過主管機關審查後加入櫃買家族，以提供投資人更優質的投資平台與標的，也讓企業價值得以被看見，創造共贏。

兆豐證券秉持「尊重包容、專業信賴、誠信當責」的企業核心價值，致力讓客戶享有優質服務體驗，於初級市場發行（IPO）、次級市場發行（SPO）及財務顧問等業務，擁有豐富經驗及高度專業，多年來居於市場前五大承銷商。致力於透過優質的選案、推介及輔導能力，多次推出令市場驚艷的案源，不僅成功引領資本市場話題，更可創造客戶最佳估值，使企業得以最低代價募集所需資金，亦將企業競爭力推升至新一輪層次、深掘產業護城河。