啟雲科技 獲桃園運動科技新創加速計畫首獎

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以AR、VR技術擅長的啟雲科技（Speed 3D Inc.），日前獲「桃園運動科技新創加速計畫」首獎，得獎作品為最新研發的「AR Lounge」。

「桃園運動科技新創加速計畫」是由桃園市體育局主辦、桃園市青年事務局協辦、桃園市體育發展基金會統籌執行，23日在桃園市立圖書館新總館微光廳舉行DemoDay 成果展示會。

經過激烈競爭，啟雲科技（Speed 3D Inc. ）憑藉其最新研發的「AR Lounge」贏得了評審團的一致青睞，獲得首獎。除了30萬元獎金、還包括矽谷來回機票2張及10天9夜住宿在內的豐厚獎勵。

啟雲科技在此次活動中展示了創新的AI技術和AR應用，完美呈現球迷與球星的互動，此解決方案，將有助於強化運動娛樂與粉絲經濟。

啟雲科技CEO丘立全表示，用科技協助運動產業創新應用，尤其所帶動的粉絲經濟，將會促成台灣與全球運動產業更多的價值。

桃園市長張善政也在頒獎典禮上表示，桃園市政府把運動、科技、創業做整合，並引入國際創投輔導資源如 Acorn Pacific Ventures 橡子園太平洋基金及 500 Global 等，提供創業獎金和美國矽谷參訪機會，希望能幫助優秀團隊開拓北美市場，將台灣的創業能量推向國際舞台。

啟雲科技將於6月受邀前往美國AWE全球大會發表演說。本次獲得首獎，將與桃園市府團隊於8月啟動美國矽谷參訪行程，除了拜訪國際創投和知名企業外，還將與全球頂尖投資人、創業者及運動科技專家交流最新技術趨勢和市場動態。