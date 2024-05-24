528國際漢堡日！台北萬豪漢堡、生啤買1送1 君悅酒店龍蝦堡開吃

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每年5月28日為國際漢堡日，是全球漢堡迷的共同節日，喜迎國際漢堡日，星級飯店紛紛推出漢堡主題活動，讓喜歡西式美食的消費者吃堡吃飽。台北萬豪酒店推出「豪享吃堡」活動，點購「經典牛肉培根切達起司漢堡」1個，免費再招待風味漢堡1個；台北君悅酒店則推出限時的「漢堡狂饗」，以泰式軟殼龍蝦、菌菇造型堡、和牛等食材入堡，每款680元起。

【台北萬豪豪享吃堡 美味漢堡買1送1】 台北萬豪酒店於即日起至6月21日期間推出「豪享吃堡」活動，於館內的Lobby Lounge點購「經典牛肉培根切達起司漢堡」1個，業者免費再招待漢堡1個，包含「經典牛肉培根切達起司漢堡」、「墨西哥辣椒牛肉起司漢堡」、「楓糖煙燻培根起司漢堡」3款口味擇一，每份售價520元加1成。買1送1相當於572元可以大嗑2個星級飯店的漢堡，每個300元有找，頗為超值。活動期間點購漢堡再加購Asahi生啤酒，每杯售價220元加1成，同享買1送1優惠。

台北萬豪酒店Lobby Lounge的「經典牛肉培根切達起司漢堡」，又被稱為「萬豪漢堡」，是全球萬豪酒店必嘗美食之一。為何這款漢堡會打敗眾多美食，名列饕客的口袋名單，在於製程遵循創辦人J. Willard Marriott的美味漢堡3大秘訣製作，包括不過度調味、不使用鍋鏟壓肉排、只能翻面一次。「經典牛肉培根切達起司漢堡」嚴選美國、紐西蘭牛絞肉，加入洋蔥、鹽、胡椒、荳蔻及蛋黃調勻，透過手工反覆拍打，使漢堡肉口感紮實且肉汁飽滿。漢堡包則選用鐵板香煎過的布里歐麵包，層層疊上香濃切達起司、手打漢堡肉、香煎培根、番茄、小農耕作鮮蔬、洋蔥及招牌美乃滋醬，一口咬下肉香十足，肉汁在嘴裡迸發，同時可品嘗到麵包的奶香與培根的酥脆，看似簡單的漢堡，卻擁有驚人「食」力。

配合國際漢堡日，台北萬豪更推出兩款全新風味漢堡，其中「墨西哥辣椒牛肉起司漢堡」，以手打漢堡肉、番茄、小農耕作鮮蔬、起司片，搭配牛肉、BBQ烤肉醬製成的濃郁肉醬，再堆疊酸辣帶勁的墨西哥辣椒切片，風味嗆辣鹹香，吃來十分過癮。另一款「楓糖煙燻培根起司漢堡」亮點在於加入風味濃厚、微帶甜香的煙燻培根，楓糖甘醇微焦的口感包覆鹹香培根，搭佐秘製醬汁，香脆口感鹹甜交織，令人吃到欲罷不能。

【台北君悅漢堡狂饗 特別款漢堡超狂】 因應528國際漢堡日，台北君悅酒店館內的「Cheers歡飲廊」即日起至6月9日限時推出「漢堡狂饗」，由廚藝團隊悉心設計「泰式軟殼龍蝦堡」、「菌菇造型松露煎果香料堡」、奢華海陸雙堡含「酥炸鮮魚堡」、超奢華「鹿耳島小田和牛排漢堡」，每款680元起。

「泰式軟殼龍蝦鮮味堡」由法棍麵包包覆香酥麥片軟殼龍蝦，外層略帶麥香奶味，添入自曼谷君悅酒店青木瓜配方，完美調和魚露、檸檬汁、朝天椒、棕櫚糖等，清爽酸辣風味與酥香龍蝦海味堪稱絕配美味。另一款「松露堅果香料菌菇堡」蘑菇造型漢堡特別由可可粉刷上橄欖油烘烤而成，夾入百靈菇與起司堅果烘烤、雨來菇、川香蘑菇、胡椒炒有機奶茶木耳，再擠上黑松露美奶滋，菇香四溢令人垂涎。

「奢華海陸雙堡」可吃到2款迷你漢堡，口味有經典炸魚薯條佐明太子美乃滋，以及香煎日本鹿耳島小田和牛小排至7分熟，抹上煙燻BBQ醬，更顯肉質香嫩與豐潤脂香。餐點可任選薯條、地瓜薯條或綜合沙拉，以及飲品加價優惠。

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