對兩岸局勢樂觀 馬國首相安華：與俄烏、以哈衝突不同

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馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）24日在東京的日本記者俱樂部的記者會就台海緊張局勢加劇發表看法：「我樂觀地認為，除了軍事活動增加外，不會發生不必要的挑釁或戰鬥。」

解放軍東部戰區自23日起，舉行為期2天的「聯合利劍—2024A」環台軍演。據日媒《時事通信社》報導，安華表示，「這不是俄羅斯和烏克蘭，也不是以色列和加薩走廊。」他預測，兩岸衝突升級的可能性很低。

安華還表示，如果美中或兩岸之間的緊張局勢升級，將影響整個區域，他希望緊張局勢能夠以「和平友好的方式」得到解決。