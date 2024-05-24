台灣永續論壇 產業界：2050淨零要從現在開始做

淨零永續議題近幾年引發熱烈討論，賴清德總統更在就職演說中強調要「堅定落實2050淨零轉型」，為回應全球趨勢並展現民間邁向減碳的行動力，大台中不動產開發公會24日舉辦「台灣永續論壇建築講座」，吸引建築業者、律師及科技業、學術界人士參與。 針對未來淨零排碳方向，大台中不動產開發公會理事長王至亮表示，建築業在碳排中占30％、比例相當高，但其中有高達7成屬於在建築物生命周期產生的，綠能建材的使用相當重要，世界氣候聯合會目標為2050新建築要百分百排碳、舊建築80％排碳，若要達標，現在不做一定來不及。 如何達到綠能建材？王至亮喊話政府說，台灣對綠能建材的要求應該與國際接軌，才不必有雙重成本花費，且碳排最後回歸到金融業，未來各產業如何配合都環環相扣，相當重要。他並舉亞泥為例，要生產綠能建材從源頭就必須改變配方、製程，成本提高約28％，若再加上碳稅，成本增加幅度一定超過30％。 公會指出，因應淨零碳排目標，多年來持續舉辦大型論壇、講座及永續議題相關課程等，積極協助業界消除「碳焦慮」，這次的講座邀請台灣碳權交易所總經理田建中、逢甲大學副校長黎淑婷及中國信託法金產品處協理陳詩薇，就碳交易、永續金融趨勢及2050建築淨零道路等主題探討。 與講座同時登場的還有為期4天的台灣永續發展及低碳綠建築展，大台中不動產開發公會展出「淨化防霾紗窗網」，盼將永續建築概念融入生活設計。