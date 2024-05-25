眼睛乾澀、容易疲勞，乾眼症治療保養解析

劉育志醫師：大家好，我是劉育志醫師，歡迎張芯瑜醫師來到照護線上。

張芯瑜醫師：大家好，我是張芯瑜醫師。

劉育志醫師：請問乾眼症的症狀有哪些？

張芯瑜醫師：乾眼症常見的症狀，包含眼睛酸澀、疼痛、紅腫，甚至是視力模糊，有些比較嚴重的病患，甚至會產生眼壓飆高的脹痛感，還有非常偏頭痛的感覺，非常嚴重的乾眼症病患，如果合併角膜病變時，眨眼時會有強烈的刺痛感。

劉育志醫師：請問乾眼症的成因為何？

張芯瑜醫師：乾眼症的成因，我們要先了解淚水的組成，淚水又稱為淚膜，淚膜從外而內總共分三層，第一層是最外層的油脂層，中間是水層，最內側則是黏液層，乾眼症可以依照這三種方式去分類，第一種是缺水型的乾眼症，第二種是蒸發型乾眼症，也就是缺油型的乾眼症，第三種是潤澤下降型的乾眼症，如果合併兩種以上的情形，又可以稱之為混合型的乾眼症。

劉育志醫師：請問乾眼症的危險因子有哪些？

張芯瑜醫師：乾眼症的危險因子包含了年紀，通常50歲以上的年齡，是乾眼症好發的年紀，又尤其是婦女如果在更年期的時候，乾眼症的症狀會加劇，因為荷爾蒙的變化，再者，如果您有在服用藥物，譬如抗憂鬱症的藥物、抗血壓的藥物，或者是吃避孕藥，以及抗組織胺的藥品，都有可能會讓淚液分泌下降，有一些病人是有自體免疫方面的疾病，包含了紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎，或者是乾燥症的患者，就有可能會產生淚腺萎縮的情形。

張芯瑜醫師：在接受白內障手術，或者是近視雷射手術之後的患者，會有術後恢復期，這段時間也會感覺到乾眼症的情況，眼瞼有感染，或者是蠕形蟎蟲造成眼瞼發炎，也會造成瞼板腺的異常，平常如果在乾燥的環境，有室內空調，長時間處於偏乾的情況，眼睛也會造成乾澀不適，長時間使用3C產品，會造成眨眼次數的下降，通常會降低到，每分鐘只剩下5下到7下的眨眼，這時候就會使水分蒸散的速度非常快，造成眼睛乾的情況。

劉育志醫師：懷疑乾眼症時，需要做哪些檢查？

張芯瑜醫師：如果您自覺有乾眼症的症狀時，我們可以利用OSDI，這個國際評估乾眼症的量表，來自我檢測看看是否有乾眼的症狀，這裡面有12道問題，包含了眼睛是否平常覺得酸澀、疼痛，非常不舒服，或者是看東西視力模糊，影響到你的生活、工作、閱讀，甚至是開車，有些人甚至會影響到使用3C產品，或是提款機的使用，這些都是OSDI量表裡面的項目，當您覺得這個量表分數已經高到，確認為乾眼症的狀況時，就會建議到眼科診所做檢查，我們會用儀器來區分，真正乾眼症是什麼原因，會利用淚膜的破裂時間，淚水分泌的量，以及高階的眼瞼板腺檢查，來區分真正乾眼症的狀況。

劉育志醫師：請問乾眼症該如何治療？

張芯瑜醫師：就目前台灣現行的醫療架構體系下，我想要將乾眼症的治療，分成兩個層面來介紹，第一個是健保的項目，第二種是自費項目，健保的部分，眼科醫生可以開立人工淚液，人工凝膠以及人工淚膜，如果您的眼睛非常乾澀，有申請健保通過給付，也可以使用免疫抑制的藥劑，自費的項目有非常多選擇，包含了熱敷眼罩、眼瞼清潔液，沒有防腐劑的人工淚液、淚管栓塞，或者是治療型的隱形眼鏡，比較高階的項目，包含了高濃度的自體血清，或者是血小板血漿，也就是俗稱的PRP，或者是用脈衝光的方式，合併眼瞼板的擠壓手術，來幫助恢復眼瞼板的狀態，這些都可以作為眼睛治療的項目。

張芯瑜醫師：有一位55歲的男性，到高緯度國家出差的時候，半夜睡覺突然覺得眼睛一陣陣脹痛、刺痛，造成流淚不止，沒有辦法張開眼睛，回國檢查的時候，發現角膜大片的破皮，眼淚水的分泌量非常少，是符合嚴重乾眼症的症狀，在治療過程中，點一般人工淚液是沒有效果，修復非常慢，他又經歷過視網膜，以及白內障的手術，所以在乾眼症的治療過程中，是非常的辛苦，後來在我的門診，慢慢幫他治療之下，我們使用了非常多種的方法，包含了沒有防腐劑的人工淚液，以及淚管栓塞這些方式，他的角膜情況就像一朵脆弱的小花，慢慢養，慢慢養，漸漸變成越來越好的情況，現在也不需要一整天帶著藥水來點藥，是非常有成就感的一位病人。

劉育志醫師：感謝張醫師來到照護線上，我們下次再見，掰掰。

張芯瑜醫師：掰掰。