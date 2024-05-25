打造「異端式投資策略」 世界愈亂你愈賺

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變化是常態，需要不斷學習納入「異端維度」

在自然界，擁有高度多樣性的生物種群，在物競天擇淘汰之中，均有更強的生存能力。人群組織如同生物種群，愈是多元化的成員文化，愈能夠適應環境的考驗。

這個道理與歷史上超級強國的崛起有共同點，都是因為能夠合併異族，接納外來的精華化為自有。中國的唐宋時代、羅馬帝國、大英帝國、現在的美國，不同時期的霸主強國都採取「海納百川，有容乃大」的國策。因為有包容性，才能不斷地從大變局中脫穎而出。國家如此，任何團體也都是如此。

生活在瞬息萬變的時代，不變往往是最危險的選擇。於是，我採取了「異端式投資策略」，引入「異端」思維與人才，讓組織變得更多元、更具競爭力。

所謂異端，是與自己熟悉的範疇截然不同的人事物。「異端」可能帶來張力與衝突，但同時也帶來更多元、更開放的思維，能讓個人與組織擁有對抗亂局的韌性。相對日興而言，「方舟」可謂是異端，他們擁有與日興截然不同的特質與專長。

他們的加入能夠補足日興不足，讓日興站上潮流浪尖。入股方舟帶來的驚人價值，證明了我當時的決策是正確的。

異端式的投資策略，不僅僅適用於本章的情境，也適合個人投資者、企業經營者，甚至個人生涯經營。

個人投資：「異端組合」推高效率前緣，無懼納入陌生領域

在個人投資方面，效率前緣4概念值得我們參考。此概念主要告訴我們，增加資產組合的多元性，在同樣的風險下，將達成更高的獲利。面對劇烈變動的時代，建構資產組合內容的思維需更重視多元性。

當世界在動盪時，有人會想要守住熟悉的資產，認為這是最安全可靠的應對方式。

然而一味只守住舊時代的資產種類，而忽略了大環境的變化，可能錯失讓資產組合更加多元化的機會，也就無法進一步減低風險、推高利潤。

在亂局中，固然有騙局與泡沫，但身為投資人，應該要積極了解自己不熟悉的產業與標的，嘗試將更多元類型資產納入投資範圍，才有可能創造更佳的效率前緣。否則，可能在亂局中錯失致富機會，甚至翻覆沉沒。

企業經營：投資於「異端人才」，打造良性競爭團隊

一群背景與經驗相似的人，容易產生集體偏見。這種集體偏見就會形成「回聲室」，使這些人無法激盪出新見解，也就對變局中新的可能性產生盲點。

每一個領域的人才，都有其專長；讓不同領域的人才碰撞在一起，發揮最大價值，是企業的責任與使命。

以我在日興任職的經驗為例，我找來了許多不同領域的人才加入日興，並與不同團隊組織結盟，如方舟。

我要創建的是「一加一大於二」的模式，不用強制方式改變各團隊的投資決策，而是在交流中互相學習與激盪。

這也是為什麼我相當鼓勵公開討論不同見解，以開放的心態傾聽他人的觀點，並將自己的信念觀點展現在他人面前，虛心接納他人理性的剖析與回應。