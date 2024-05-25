被動投資真的可以不費心力賺錢嗎？運用槓鈴策略走出被動缺陷

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

雖然被動投資看似具備相當多優勢，且對投資人來說門檻甚低，但投資人往往忽略、低估被動投資的限制與弱點；被動投資的宣傳者也往往低估了被動投資的難度。

現在，讓我們逆勢思考一下。

首先讓我們談談：「被動投資」真的能被動完成嗎？都沒有需要主動判斷的成分？其實仔細思忖，不難發現所謂的被動投資，其中有大量需要投資人「主動」判斷與決定的部分。

怎麼說呢？

首先，投資人總要「選擇」一支指數型基金進行投資。前面提到，全世界有成千上萬支指數型基金，到底該選哪一支？這過程就是投資人必須主動的成分。

投資人要考量的是，該買哪個類別的指數型基金？要買債券、期貨、黃金、房地產的？是要選追蹤全股市大盤的？還是要選集中於某個主題領域的？此外，還有許多以經濟體為單位的指數型基金可供選擇。該選擇美國、日本、歐洲，還是某些新興國家？

有這麼多選擇，要怎麼選、怎麼分配金額？什麼時候買進、要買多少？這些都需要投資人思考清楚、主動規劃。

有的人可能會說：選定期定額就不用煩惱那麼多了。

其實，選擇定期定額，也是一種主動的安排、選擇。即使選擇定期定額，該選哪支指數型基金，以及投資頻率、要投多少資本？這些都是自己要思考的問題。

被動投資雖然看似被動，其實蘊含大量主動的成分，不會有人替你決定、替你規劃好，需要自己設定投資策略，而最終也由你承擔這種投資策略的成果。

落後於趨勢，收益被稀釋

此外，選擇投資指數型基金，往往意味著你就放棄了領先趨勢，爭取更高獲利的機會。

大多數的指數型基金，在資金分配權重上都是以股票的市值為參數，公司愈大，它的股票的權重也愈大，這意味著指數會傾向於追高股價。

說白一點就是：股價愈漲，指數愈買。

尤其當某一個股加入指數時，指數型基金依照設定會大舉買入，也就立刻炒高該個股股價，等同於投資人嚴重地溢價買入指數型基金中的某個成分股。

我們可以這樣說，指數型基金所持有的個股，都已經進入指數，其價值已反映在股價上，並不會是最有上漲潛力的公司。

舉例來說，當特斯拉於二○二○年底被加入S&P 500 指數之前的一年間，股價翻了至少四倍。

相較於進入指數前買入特斯拉股票，二○二○年底指數買入的價格明顯是貴得多，也就侵蝕了基金的收益。

指數加入新公司，或剔除既有的個股，都是以企業市值為基準。長期來看，這樣的規則相似於追高殺低的策略，並不符合基金投資者的最大利益。

而且，還有個迷思值得打破：如果我們以為購買多支指數型基金，就一定可以分散風險，那就錯了。

因為許多指數型基金含有重複的組成股票，例如不少指數型基金都有把蘋果、亞馬遜等科技巨頭的股票納入。此外，各市場、資產之間的相關性愈來愈高，以市場來說，美國的股市漲跌，常常能牽動全世界股市的表現。

散戶投資人有可能在無形之中，選擇了一大堆類型相似、互相高度連動的指數型基金，反而使投資風險更加集中而不自知。

歷史績效不代表未來績效

許多人都明白被動投資的獲利有其限制，但他們也認為：「我就穩穩地追S&P 500 指數就好了，像過去三十年，年報酬率十％，我就心滿意足了！」

未來三十年，S&P 500 指數每年仍能成長十％嗎？

不少投資人對於績效的預期是：「過去績效可代表未來績效」；當他們看見過去的績效表現好，就認定未來績效也會一樣好。

但這明明是錯誤的見解。如台灣所有基金廣告都會(以極快的語速)提醒大家：「以往之績效，不保證基金之最低投資收益。」但大部分人，無論聽多少次，都沒有真的領會。

過去三十年的榮景，其實不見得是理所當然、未來能繼續持續的常態。

一九九○到二○二○年間，剛好碰到冷戰結束、中國開放崛起、全球化大興、資訊科技發展神速等利多因素全部出現，全球經濟因此受惠。尤其美國，其經濟體主要由跨國公司構成，美元是國際通用貨幣，供應鏈得到諸多保護，更是全球化的最大贏家。

然而，隨著中美脫鉤，地緣政治緊張，以及全球供應鏈的大洗牌，過去三十年的美好榮景、被動投資曾經的亮眼表現，未來還會持續嗎？前提既已不復存在，樂觀就可能流於盲目。

愈多人被動投資，經濟將成為死水

除了被動投資是否可延續榮景是個問題，我們不妨也試想看看：如果全世界的投資者都只買指數基金，而不主動挑選與投資個股，會有什麼後果？

首先可以預測到的，就是指數型基金發行商會變成市場獨裁者，他們將成為所有個股的最大股東，在各家公司股東大會的議案投票中占決定性地位，呼風喚雨、說一不二。

對個股來說，只要擠進指數，就可以獲得源源不絕的資金。即使沒有創新、沒有良好表現，股價仍可以維持甚至增長，如此可能導致股價愈來愈偏離真正營運表現。

最後，所有具潛力，但沒有上市，或是沒有被納入指數的個股都將難以活命。

當所有錢都流往指數基金，不再有投資人具備能力以及眼光看出潛力股，全球金融市場、經濟活動將成為一灘死水。

只有指數型基金的未來，將不可持續，是我們任何人都不樂見的。

指數型基金是一項投資工具，可以讓我們獲得與大盤同等的收益報酬，也可以讓我們跟上最新的趨勢與話題。然而指數型基金並非完全被動，每一個投資者都還是需要做出安排與選擇。而且在方便的同時，指數型基金也讓投資人喪失了領先趨勢的機會。

凡事有一利，必有一弊。

指數型基金的被動投資策略該如何運用才能發揮最佳效益？讓我來推薦個好辦法。

投資絕佳平衡點：槓鈴策略

運用槓鈴策略走出被動缺陷

善用被動投資工具，創造更大的贏面，可以採取「槓鈴策略」。面對高不確定性的變局時，槓鈴策略是我慣用的策略，在穩定與獲利之間尋求最佳平衡。納西姆．塔雷伯(Nassim Taleb)所著《反脆弱》(Antifragile)一書也認同此法。

什麼是槓鈴策略？

舉個例就很容易明白。假設我們手中持有一百萬資金，面對三種投資標的：

● 低報酬、低風險的資產

● 中等報酬，又中等風險的資產

● 高報酬、高風險的資產

有些人可能會想：中等報酬，不偏不倚，應是最安全的配置。

槓鈴策略則主張：

投資應該要如同槓鈴，分成兩端：一端是少量高報酬、高風險的資產；另一端則是大量低報酬、低風險的資產。

這樣做，會顯著優於全部買入中等報酬，又中等風險的資產。

為什麼？

如果我將一百萬中的十萬拿來購買高風險證券，我可能大賺，也可能全賠。但不管市場如何變化，就算損失，也絕對不會超過十萬，剩下的九十萬也不會受影響。

若是高風險部分大賺，例如五倍、十倍，對我的投資報酬率將有極大的幫助。

反過來說，如果將手頭上一百萬資金，全部投注在中等風險的證券上，當大環境比預期更為嚴峻，這將意味著中等風險可能惡化成高風險，發生嚴重虧損。

智慧平衡，槓鈴策略的實踐之道

多年來，我都是槓鈴策略的實踐者。

管理日興時，確保本業再造有成果的同時，撥資本的一小部分投入未知數的對策，即是企業槓鈴組合。

年輕創業期，結合妻子做精算師的鐵飯碗，和我在創業的大起大落，更是槓鈴組合的呈現。

以低風險端來說，我要確保大部分的資產，尤其是近期內需要用到的資金，能夠安全度過任何經濟蕭條的極端情況。

我建議投資槓鈴的「低風險端」可以這樣配置：● 五年內需用到的資金，全部買低風險的債券。

● 五年內無需動用的資金，其中八成分散投資於全球資產類指數，確保五年內賠錢的機率低於十％，且持有愈久，風險愈低。

另外，我也明白需要高風險端才能讓我賺取更大的財富。低風險端組合可以財富保值，而高風險端則是幫助我們創造財富。

高風險的部分究竟要怎麼投資？該投資多少？要投資什麼？

我的經驗法則是，預測高風險投資的最壞結果，並確保高風險部位的配置額度，不會超過低風險部位三年回報的總和。

舉例來說，當年我在高風險部位規劃了投資特斯拉股票，而我對於投資特斯拉股票的最壞結果預計是一○○％損失。所以我訂定了總資產的十％，作為投資特斯拉股票的上限。原因是，我基本上能確保低風險部位的收益，能在三年間補足高風險部位的全部虧損。

以整體高風險部位的占比來說，我將大約二十％五年內無需動用的財產配置在高風險部位，這是根據我本身的年齡和風險承擔能力所做出的規劃。

這種採取高風險端集中風險的投資策略，我又稱之為「大贏全壘打」策略。因為這樣的投資，不必密集出手；然而一出手，目標就是數倍、數十倍以上收益率，可以達到財富的快速增長。

許多人會以為：高風險投資，不就是賭博嗎？其實這麼想是錯的。

槓鈴策略容許高風險投資，但前提是要針對高風險投資做功課、下功夫，才有機會揮出大贏全壘打。絕對不代表可以盲目跟風、看媒體報導、聽專家「報明牌」追熱潮。

進行高風險投資，有心法可以依循。相信你也發現了，「高風險投資的心法」正也是本書的主要課題。